Katjes holt frisches Geld per Nordic Bond mit Hogan Lovells

Finanzierung & Anwälte. Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells berät Katjes bei der Platzierung einer Anleihe nach norwegischem Recht in dreistelliger Millionenhöhe – einem „Nordic Bond“.

Konkret hat Hogan Lovells die Katjes International GmbH & Co. KG beim Umtauschangebot an die Gläubiger ihrer 2019 begebenen Unternehmensanleihe sowie bei der Platzierung einer neuen Unternehmensanleihe in Höhe von 115 Millionen Euro begeben: Letztere wurde nach norwegischem Recht (Nordic Bond) emittiert. Auch die Kündigung der Unternehmensanleihe 2019 gehörte zum Mandat.

Katjes International ist eine Beteiligungsgesellschaft der deutschen Katjes-Gruppe, die auf Süßwarenherstellung spezialisiert ist. Nordic Bonds gelten als relativ einfach handhabbare Finanzinstrumente für mittelständische Unternehmen.

Die Transaktion

Das Umtauschangebot von Katjes mit Mehrerwerbsoption für die Umtauschenden erfolgte als öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg auf Basis eines Wertpapierprospekts, heißt es in einer Aussendung der Kanzlei. Darüber hinaus wurde der Nordic Bond öffentlich in Deutschland und Luxemburg zur Zeichnung angeboten und international privat platziert.

Die Notierungsaufnahme des Nordic Bonds erfolgte im Quotation Board, einem Handelssegment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse. Zudem sei die Einbeziehung der neuen Anleihe innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag in das Nordic ABM der Börse Oslo beabsichtigt.

Hogan Lovells hat die Katjes International bereits seit 2011 bei mehreren Kapitalmarkttransaktionen beraten. Die Privatplatzierung des Nordic Bonds und die technische Abwicklung wurden von der IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS, Frankfurt Branch, als Joint Lead Managers, sowie Bankhaus Metzler als Co-Lead Manager begleitet.

Das Beratungsteam

In Frankfurt waren bei Hogan Lovells dabei: Prof. Michael Schlitt (Partner, Lead Partner), Susanne Ries (Of Counsel), Mark Devlin (Counsel), Eva-Christina Sommer (Senior Business Lawyer), Christian Schröder (Senior Associate) und Simona Gradišek (Senior Business Lawyer; alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht). In Luxemburg waren Ariane Mehrshahi (Partner), Valerie Laskowski (Senior Associate) und Martina Benackova (Associate) im Team.