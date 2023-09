Produktpiraten: Origify nimmt „Fingerabdruck“ von Luxuswaren

Echtheits- und Lieferketten-Check. Uhren, Schmuck, Handtaschen und andere Luxuwaren soll das Tool Origify von Bosch anhand eines „optischen Fingerabdrucks“ fälschungssicher machen.

Weltweit sind viele Marken von Produktpiraterie betroffen. Organisierte Fälscherbanden bringen Fälschungen in Umlauf, fügen damit der Wirtschaft erheblichen Schaden zu, verletzen geistige Eigentumsrechte und gefährden potenziell die Gesundheit und Sicherheit von Verbraucherinnen und Verbrauchern, heißt es in einer Aussendung.

Seit Jahrzehnten arbeiten Markenhersteller an eigenen Lösungen wie Hologrammsiegeln oder NFC-Chips, um den wirtschaftlichen Schaden durch Plagiate einzudämmen. Damit sei aber bisher kaum ein lückenloser Produktschutz erzielbar, heißt es weiter: Mit „Origify“ will Bosch es besser machen.

Fotos sollen Piraten zittern lassen

Konkret sei Origify eine Lösung, die Luxusprodukte entlang des Product Lifecycle anhand eines produktspezifischen optischen Fingerabdrucks erfasst. Hervorgehoben wird, dass das Produkt selbst dabei nicht verändert wird und es daher natürlich auch keine Abweichungen vom Design gibt. Das System selbst arbeitet in drei Schritten:

Über eine Spezialkamera in einem Origify-Hardwaremodul wird jedes einzelne Produkt mit einer oder mehreren Aufnahmen erfasst.

Ein nicht verfälsch- oder veränderbarer Datensatz der Aufnahmen wird in einer dedizierten Cloud digital gespeichert.

Später lasse sich mit einem geeigneten Smartphone per App überprüfen, ob dieses Produkt vom originalen Hersteller erfasst wurde oder möglicherweise ge- oder verfälscht ist und weiter untersucht werden muss.

Solange die Oberfläche unverändert bleibt, kann Origify einen Bauteil zuordnen, heißt es dazu: „Jedes einzelne Produkt selbst einer industriell hergestellten Serie – bei einer Uhr das Zifferblatt oder das Uhrwerk, bei einer Handtasche oder Schuhen die Leder- und Oberflächenstruktur – hat auf seiner Oberfläche einzigartige, in der Serie sich nicht wiederholende Merkmale, die wir mit Origify erfassen können“, so Oliver Steinbis, bei Bosch für das Produkt zuständig.

Kampf gegen Graumärkte

Bosch positioniert seine Lösung sowohl für den Einsatz in der Produktion wie auch später noch – am Point-of-Sale oder im Service. Neben der Echtheit der produzierten Güter können Unternehmen so auch Produkte aus der Lieferkette zuordnen und mögliche Abweichungen feststellen, wie es heißt. „Dies hilft den Herstellern, Betrug zu verhindern und Graumärkte in der Branche aufzudecken“, formuliert es die offizielle Produkt-Website deutlicher.