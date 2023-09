ECEC 2023: Compliance-Masterclasses von AI bis Überzeugung

Rekord-Event. Die ECEC Conference 2023 nimmt in „Masterclasses“ Themen wie Compliance-Kreativität und Compliance-AI ins Visier – oder auch Überzeugung des Teams. Letztes Jahr nahmen 7.500 User teil.

Am 17. Oktober 2023 findet die ECEC 2023 online statt: Die European Compliance & Ethics Conference gilt als größtes Branchentreffen ihrer Art in Europa und gehört zu den größten einschlägigen Veranstaltungen weltweit. Bei der dritten Auflage im Jahr 2022 verfolgten laut den Angaben rund 7.500 Teilnehmende insgesamt 40 Sessions mit 80 Speakern, das Programm wurde in 140 Länder gestreamt.

Das Programm

Bei der ECEC Nr. 4 sollen heuer neben länderspezifischen Programmpunkten vor allem auch die “Masterclasses“ vertiefte Informationen über verschiedene aktuelle Compliance-Themen bieten. Konkret behandelt werden laut Veranstalter EQS Group demnach u.a.:

„Kreativität ist alles – Compliance im Kontext von hohen Anforderungen, wenig Ressourcen und AI“ (Maxie-Lina Mehling – MLM Ethics&Compliance; Carsten Muth – ZEAL Network SE)

„Artificial Intelligence 2.0 in Compliance and Investigations“ (Adrian Ott – EY Switzerland)

„Compliance Training in Practice: The Right Concept for Success“ (Sebastian Rittmann, Lisa Sturm-Lind – Sponge)

„Compliance Design: Bridging the Gap between Rules and Employee Behavior“ (Ayşe Gönen Anaeli – Ethiculture)

Start und Award

Die (kostenlose, aber anmeldepflichtige) ECEC 2023 startet am 17.10.2023 morgens mit den Vorträgen der ersten Speaker. Heuer dabei sind etwa Samer Jannoun (Regional Ethics and Compliance Manager bei Meta/Facebook), Nadège Rochel (HealthCare Compliance Director Janssen Italy) oder Kateryna Voina (Compliance Officer Northern & Central Europe, Ericsson).

Die ECEC endet gegen Abend mit einer Panel-Diskussion zum Thema „Compl[AI]nce- how far can we go?“: Es diskutieren Anne Vogt (Freenow), Christian Hunt (HumanRisk), Francois Heynike (KPMG Law) und Sandrine Richard (Antikorruptions-Expertin ISO 37001/AI). Finaler Programmpunkt ist die Vergabe der ECEC Awards: Auch heuer werden Awards für besondere Compliance-Leistungen vergeben, die drei Finalisten sollen demnächst präsentiert werden.