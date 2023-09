Hölzel Verlag geht an Westermann mit Binder Grösswang

Wien. Binder Grösswang berät die P & V Holding AG beim Verkauf des Schulbuchverlags Hölzel an die Westermann Gruppe.

Die P & V Holding verkauft bei der Transaktion 100% der Anteile an der Hölzel Verlag GmbH an die Medien Union GmbH Wien, die wiederum Teil der Westermann Gruppe ist, heißt es in einer Aussendung. Das Signing fand am 14. September 2023 in Wien statt.

Die Durchführung der Transaktion stehe noch unter der aufschiebenden Bedingung der kartellrechtlichen Freigabe in Österreich. Das Closing ist für das vierte Quartal dieses Jahres geplant.

Die Verlage

Der Hölzel Verlag ist ein Verlag für Bildungsmedien für die allgemein- und berufsbildenden Schulen und u.a. für Schulatlanten und Lehrwerke zum Rechnungswesen bekannt. In beiden Bereichen ist der Hölzel Verlag führend am österreichischen Markt.

Die Westermann Gruppe mit Hauptsitz in Braunschweig, Deutschland, zählt zu den großen Anbietern für Bildungsmedien im deutschsprachigen Raum. Ihr Angebot umfasst Produkte für alle Schulformen, Schulstufen und Fächer. In Österreich ist Westermann bisher durch den Verlag E. Dorner und den Westermann Jugend & Volk Verlag vertreten. Mit dem Erwerb des Hölzel Verlags will Westermann seine Position am österreichischen Bildungsmedienmarkt weiter ausbauen.

Das Beratungsteam

Das Deal Team von Binder Grösswang bestand aus Partner Christian Zwick, Rechtsanwalt Christoph Schober und Rechtsanwaltsanwärterin Johanna Müller aus dem Corporate / M&A Team und umfasste weiters Partner Clemens Willvonseder und Rechtsanwaltsanwärterin Larissa Wagner aus dem Steuerrechtsteam sowie Rechtsanwalt Christoph Raab für den Bereich Merger Control.