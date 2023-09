P3 kauft 201.000 Quadratmeter Logistikfläche mit White & Case

Frankfurt. White & Case berät P3 Logistic Parks beim Erwerb von drei Immobilien in Hannover, Leipzig und Magdeburg mit 201.000 m2 Bruttomietfläche.

Die drei vollvermieteten Immobilien in Hannover, Leipzig und Magdeburg seien in den letzten zwei Jahren erbaut worden und entsprechen den neuesten Nachhaltigkeitsstandards, heißt es in einer Aussendung.

Das Beratungsteam

Das White & Case-Team, das bei der Transaktion aus Frankfurt beriet, wurde von Partner Rostyslav Telyatnykov geleitet und umfasste Partner Tim Bracksiek (M&A/Tax), Local Partner Patricia Galts (M&A/Real Estate) sowie die Associates Nane Jütting, Johanna Mayer (beide M&A/Real Estate) und Carsten Schreiner (M&A/Tax).