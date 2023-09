Philipp Kalser, Clemens Stegner, Philipp Wetter starten Kanzlei fokus

Wien. Die drei Ex-Schönherr-Anwälte Philipp Kalser, Clemens Stegner und Philipp Wetter starten fokus Rechtsanwälte. Zu den Spezialgebieten zählen Insolvenzrecht, Restrukturierung und Gesellschaftsrecht.

Philipp Kalser (33), Clemens Stegner (34) und Philipp Wetter (32) haben mit der fokus Rechtsanwälte GmbH eine neue Anwaltsboutique für Wirtschaftsrecht im 8. Wiener Bezirk gegründet. Sie waren bis Ende Juni 2023 Mitglieder der Wiener Praxisgruppe Insolvenz & Restrukturierung bei Wirtschaftskanzlei Schönherr.

Die Spezialgebiete

Insolvenzrecht & Restrukturierung wird laut einer Aussendung der drei Gründer auch zu den Beratungsschwerpunkten von fokus gehören, darüber hinaus Gesellschafts- und Immobilienrecht, Finanzierungen, Vertragsgestaltung sowie Prozessführung.

Das Team

Gestartet werde vorerst mit einem Team aus drei Partnern bzw Rechtsanwälten, bis Ende des Jahres werde eine weitere Partnerin dazustoßen. Derzeit ist man laut den Angaben so aufgestellt:

Mag. Philipp Wetter war von 2015 bis Juni 2023 bei Schönherr Rechtsanwälte, zuletzt als Rechtsanwalt / Counsel, in der bis Jänner 2021 von Wolfgang Höller geleiteten Praxisgruppe Insolvenz & Restrukturierung tätig. Er habe umfassende Erfahrungen in der Rechtsberatung in krisennahen (Insolvenz-)Situationen – von der Insolvenzberatung bzw -vorbereitung, über außergerichtliche Restrukturierungen und Bankenabwicklungen bis hin zur Geltendmachung von (Haftungs-)Ansprüchen. Zudem war er Rechtsberater in Zivilprozessen, etwa zur Abwehr von Anlegeransprüchen oder kartellrechtlichen Follow-On Schadenersatzansprüchen.

Dr. Clemens Stegner war von 2015 bis 2018 Universitätsassistent prae doc bei Univ.-Prof. Ulrich Torggler an der Universität Wien, bevor er ab 2019 bis Juni 2023 (ab Februar 2022 als Rechtsanwalt) in demselben Team bei Schönherr Rechtsanwälte tätig war. Er ist spezialisiert auf Gesellschafts- und Unternehmensrecht und hat laut den Angaben in den letzten Jahren auch im Zusammenhang mit den EU/Russland-Sanktionen umfassende Praxiserfahrungen mit Wirtschaftssanktionen gesammelt.

Philipp Kalser, LL.M. war von 2016 bis Juni 2023 im Insolvenz & Restrukturierungs-Team von Miriam Simsa bei Schönherr und zuletzt als Rechtsanwalt tätig. Er ist spezialisiert auf Vertragsgestaltung, strukturierte Finanzierungen (insbesondere von beweglichen Sachen und besonders von Eisenbahnfahrzeugen), Insolvenzrecht & Restrukturierungen (insbesondere Distressed M&A und krisennahe Beratung) sowie Immobilienrecht.

Die Mission

„Uns verbindet nicht nur die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit als – auch freundschaftlich verbundene – Teamkollegen, sondern auch der Wunsch nach der Neugründung und Gestaltung einer modernen Anwaltsboutique für Wirtschaftsrecht“, so Philipp Kalser. Die Kanzlei biete ab sofort Rechtsberatung für jede Art von Mandanten – von Privatpersonen, KMUs bis hin zu Konzernen – an. „Wir kombinieren durch unsere langjährige Ausbildung und Berufserfahrung in einer der renommiertesten Wirtschaftsrechtskanzleien Österreichs exzellente Rechtsberatung mit einem schlagkräftigen Team in einer schlanken Struktur und unserer Hands-On-Mentalität. Ziel ist es, unseren Mandanten persönliche, praxisnahe, präzise und auch effiziente Rechtsberatung zu bieten“, beschreiben Clemens Stegner und Philipp Wetter den Beratungsansatz von fokus.