Abschieds-Event für D.A.S.-Urgestein Johannes Loinger

Wien. Zum Abschied für D.A.S.-Chef Johannes Loinger nach 24 Jahren im Vorstand lud die ERGO-Gruppe Branchenvertreter und Kollegen.

Johannes Loinger hat in seiner Vorstandstätigkeit mehr als zwei Jahrzehnte maßgeblich dazu beigetragen, D.A.S. als Synonym für Rechtsschutz in Österreich zu etablieren, hieß es bei der Veranstaltung von ERGO Österreich, deren Rechtsschutz-Vorstand Loinger nach der Integration der D.A.S. zuletzt war. Zum Ende September dieses Jahres verabschiede er sich nun in den wohlverdienten Ruhestand, Nachfolgerin ist Ulrike Timmer.

„Ich habe in Österreich niemanden kennengelernt, der auch nur entfernt mit der Branche zu tun hat und ihn nicht kennt“, brachte Philipp Wassenberg, Vorstandsvorsitzender der ERGO Versicherung AG, bei der Abschiedsfeier anlässlich Loingers Ausscheidens aus dem Vorstandsmandat das Standing des früheren D.A.S.-Chefs auf den Punkt. Auch für die Branche richtungsweisende Höchstgerichtsurteile gehen auf Loingers Wirkungszeit zurück, erinnerte Wassenburg. Anwesend waren bei dem Event Top-Manager der ERGO Group, Versicherungsprofis in- und außerhalb des Konzerns, Anwälte, Makler und andere Berufskolleg:innen sowie Vertreter der Medien.

„24 Jahre engagiert dabei“

Als ehemaliger CEO der D.A.S. Rechtsschutz AG habe Loinger nicht nur eine aktive Rolle bei Vertrieb und Gestaltung des Rechtsschutzes in Österreich innegehabt, sondern zudem tatkräftig am Gelingen der Fusion mit der ERGO Versicherung AG mitgewirkt. Der scheidende D.A.S.-Chef stieg am Anfang vielleicht nicht als größter Fusionsbefürworter in den Merger ein – umso beachtenswerter sei deshalb seine konstruktive Mitwirkung gewesen, hieß es vorgestern beim Abschiedsevent.

Es war übrigens der vierte Merger, den Loinger laut eigener Aussage in seiner Berufslaufbahn erlebt hat – eine hohe Zahl, doch für die Finanzbranche in den letzten Jahrzehnten nicht untypisch. „Mit großem Respekt bedanke ich mich bei Johannes Loinger für vierundzwanzig Jahre engagierte Vorstandstätigkeit. Es ist ihm hoch anzurechnen, dass ein entscheidender Anteil an der langjährigen Erfolgsgeschichte des österreichischen Rechtsschutzspezialisten auf sein professionelles Wirken zurückzuführen ist“, kommentierte Philipp Wassenberg. Auch Oliver Martin Willmes (Vorsitzender des Vorstands der ERGO International AG) lobte vor Ort die jahrzehntelange Erfolgsgeschichte der Österreicher: Diese sei allen Beschäftigten zu verdanken, aber natürlich sei der CEO immer einer der wesentlichen Faktoren.

Ein Ausblick

Loinger selbst dankte seinen Kolleg:innen in- und außerhalb des Unternehmens und lobte zuletzt auch das Ergebnis der Neuaufstellung: Die Integration der D.A.S. Rechtsschutz als Produktmarke habe nach der Lösung zahlreicher komplexer Fragen ein gutes Endergebnis gebracht, „wir können noch viel erreichen“, so Loinger. Privat wird ihm, wie man hört, mit Enkelkindern ebenso wie Hobbys – Kunst, Küche und schnelle Autos wurden erwähnt – nicht fad werden.