Das war die Nacht der Manz-Autor:innen 2023

Fachverlage & Events. Der Manz-Verlag lud zur Galanacht: Auf dem Programm standen Dinner, Fachgespräche, Networking, Awards und der Einsatz von KI.

Die KI hat bei der „Nacht der MANZ-Autor:innen“, wie der Event offiziell heißt, zwar auch im Jahr 2023 keinen Preis gewonnen – das blieb den menschlichen Rechtsexpert:innen überlassen. Dennoch spielte sie bei der Autoren-Galanacht des Fachverlags Manz heuer eine beachtliche Rolle.

Die Veranstaltung

Am Mittwoch, den 20.9.2‌023 lud Manz zur Galanacht ins Palais Liechtenstein. Neben einem festlichen Dinner, Zeit und Raum für Austausch und Networking, sowie einem Fokus auf die Entwicklungen rund um Rechtsrecherche mithilfe von KI, wurden auch wieder die „MANZ Awards“ vergeben, also Auszeichnungen für die Autor:innen bzw. Referent:innen von Publikationen, Veranstaltungen & Co.

Der Verlag positioniert seine Galanacht als jährlichen Fixpunkt im Veranstaltungskalender der Rechtsbranche: Heuer fanden sich laut den Angaben über 270 geladene Gäste ein, um die Preisträger:innen hochleben zu lassen. „Tradition und Wandel sind nur scheinbar ein Widerspruch“, betonte Susanne Stein-Pressl, geschäftsführende Gesellschafterin von Manz bei der Eröffnung des Abends. Beide Werte seien zentral für den gemeinsamen Weg des Verlags und seiner Autorinnen und Autoren. „Innovationen für Generationen – für jene, die uns ihr geistiges Eigentum zur Veredelung und bestmöglichen Verbreitung anvertrauen, und jene, die ihren professionellen Nutzen daraus ziehen“, so Stein-Pressl.

Der Einblick ins Manz-KI-Labor

Dabei stelle man sich dem Wandel bei der Digitalisierung der Rechtsinformation und -recherche. Immerhin hat der bald 175-jährige Verlag mit der Rechtsdatenbank RDB vor Jahrzehnten das erste Legal Tech-Tool seiner Art in Österreich auf den Markt gebracht. Und derzeit stehen mehrere Sprachmodell-basierte KI-Tools bei Manz am Start, womit der Anbieter erneut sehr früh dran ist.

Die menschlichen User:innen sollen trotzdem im Fokus bleiben, wurde vor den versammelten Autorinnen und Autoren des Hauses gelobt. Stein-Pressl: „Auch künftig wird es bei uns keine KI ohne A.I. geben – keine Künstliche Intelligenz ohne die Intelligenz der Autorinnen und Autoren, die mit ihrer persönlichen Kompetenz die wesentlichen inhaltlichen Grundlagen schaffen und validieren.“ Doch will man den A.I.s gezielt KIs zur Seite stellen – in Form von neuen Tools, die in und um schon lange bekannte Produkte wie die RDB aufgestellt werden.

Die Podiumsdiskussion

Der aktuelle Megatrend zu generativen Sprachmodellen war Thema einer Podiumsdiskussion während der Gala. Moderiert wurde das Gespräch von Manz-Prokurist Wolfgang Pichler. Die Teilnehmer:innen:

Manz-Geschäftsführer Peter Guggenberger

Univ.-Prof. Wolfgang Zankl als rechtswissenschaftlicher Leiter des Manz-KI-Labors

RDB-Produktmanager Alexander Feldinger sowie

die KI-Labor-Testuser:innen der ersten Stunde Susanne Auer-Mayer und Klaus Mayr

Die Manz Awards 2023

Als Höhepunkt des Abends sollten dann die Autor:innen und ihre Publikationen zu Ehren kommen – die von Verlagsleiter Heinz Korntner moderierte Vergabe der Manz Autor:innenpreise stand an.

Die Ehrung in der Kategorie „Manz Content/Kommentar 2023“ ging an Helmut Böhm, Renate Pletzer, Michaela Schinnagl, Claus Spruzina und Johannes Stabentheiner für den „GeKo Wohnrecht“.

In der Kategorie „Manz Rechtsakademie“ wurden Andreas Balog, Gerald Dipplinger und Wolfgang Zankl geehrt. Das gemeinsame Produkt: der Lehrgang zum „Certified Digital Legal Expert“.

Der Preis in der Kategorie „Manz Content/Kurzkommentar 2023“ ging an Karl Stöger und Johannes Zahrl für ihre Publikation „ÄrzteG – Ärztegesetz 1998“.

Für sein Lebenswerk wurde Guido Kucsko geehrt. Von einem „Magier des Rechts“ sprach Susanne Stein-Pressl bei der Übergabe – „und das nicht nur, weil er in seinen Vorlesungen das Auditorium gelegentlich mit Zaubertricks wie brennenden Büchern zum Staunen brachte.“

Alle Kategorien & Preisträger:innen

MANZ Content Kommentar 2023

GeKo Wohnrecht Gesamtkommentar: Helmut Böhm, Renate Pletzer, Claus Spruzina, Johannes Stabentheiner, Michaela Schinnagl

MANZ Rechtsakademie 2023

Lehrgang Certified Digital Legal Expert: Wolfgang Zankl, Andreas Balog, Gerald Dipplinger

MANZ Content Kurzkommentar 2023

ÄrzteG – Ärztegesetz 1998: Karl Stöger und Johannes Zahrl

MANZ Lebenswerk

Preisträger: Guido Kucsko