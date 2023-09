DLA Piper feiert Office Opening und 20 Jahre Österreich

Wien. Kanzlei DLA Piper feierte mit Klient:innen und Geschäftspartner:innen ihr 20-jähriges Jubiläum in Österreich und den Start im „Haus am Schottentor“.

Die internationale Anwaltskanzlei DLA Piper feierte gestern (am 28. September 2023) gemeinsam mit zahlreichen Klient:innen und Geschäftspartner:innen aus dem In- und Ausland und ihren Mitarbeiter:innen ihr zwanzigjähriges Jubiläum in Österreich: Es fiel praktischerweise mit dem Office Opening des neuen Büros im „Haus am Schottentor“ zusammen, dem historischen Bankhaus am Schottenring.

Die Zwanziger als Motto des Events

Passend zum runden Jubiläum nahmen die Partner:innen und Mitarbeiter:innen von DLA Piper ihre Gäste mit auf eine Zeitreise in die „Soaring Twenties“. In Outfits im Stil der Zwanzigerjahre und beschwingt durch die musikalische Darbietung der Live-Band „Sugar Swing Cats“ sowie einer Champagnerbar konnten die Besucher:innen in die Atmosphäre der legendären Goldenen Zwanziger eintauchen, heißt es dazu.

Die Beletage der Banker als Treffpunkt

Die Feierlichkeiten gingen im neuen Büro in der Beletage des Hauses am Schottentor über die Bühne. Bei dieser Gelegenheit konnten sich die Anwesenden einen Überblick über die neuen Kanzleiräumlichkeiten auf 3.500 Quadratmetern verschaffen. Vor allem das prunkvolle Oktagon, der ehemalige Generalversammlungssaal der Bank, das künftig auch insbesondere als Mitarbeiter:innen-Lounge der Wirtschaftssozietät dienen soll, zog die Blicke auf sich und war auch räumlicher Mittelpunkt des Festes.

Vor Ort gesichtet wurden Anwält:innen und Partner:innen innerhalb und außerhalb von DLA Piper Wien, internationale Gäste, Manager:innen und last but not least auch etliche Banker, die an einem Ort, an dem früher ihre Kollegen aus Creditanstalt & Co residierten, nun beim DLA Piper-Jubiläum Flagge zeigten.

Auf dem Foto: Jan Geert Meents (Partner und Managing Director, DLA Piper München), Christoph Mager (Partner und Managing Director, DLA Piper Wien) und Jon Hayes (Senior Partner und Global Co-Chair von DLA Piper).

