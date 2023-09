ERGO: Ulrike Timmer folgt auf D.A.S.-Chef Johannes Loinger

Rechtsschutz. Ulrike Timmer ist neue Vorständin für die Rechtsschutzversicherung bei ERGO Österreich und auch für die Marke D.A.S. zuständig. Sie folgt auf Johannes Loinger.

Zum 01.10.2023 wird der Aufsichtsrat Ulrike Timmer in den Vorstand der ERGO Versicherung AG berufen. Ulrike Timmer übernimmt das Ressort Rechtsschutzversicherung und löst damit den bisherigen Vorstand Johannes Loinger ab, der sich in den Ruhestand begibt, heißt es in einer Aussendung des Versicherungskonzerns.

Timmer ist damit auch für die ERGO-Produktmarke D.A.S. Rechtsschutz zuständig, die bisher von Loinger geleitet wurde. ERGO Österreich hat den früher als eigenständiges Unternehmen aufgestellten Rechtsschutzversicherer D.A.S. Österreich, der bereits Teil des deutschen Mutterkonzerns war, übernommen und integriert. Die ERGO Versicherung selbst ist eines der großen Versicherungsunternehmen auf dem österreichischen Markt. Sie gehört zur ERGO Group und somit der Munich Re, einem der weltweit führenden Rückversicherer und Risikoträger.

„Ausgewiesene Versicherungsexpertin“

„Mit Ulrike Timmer können wir das Ressort Rechtsschutzversicherung mit einer ausgewiesenen Versicherungsexpertin besetzen“, sagt Philipp Wassenberg, Vorstandsvorsitzender der ERGO Versicherung AG, über den Neuzugang im Vorstand: Im Zuge ihres bisherigen beruflichen Werdegangs sammelte Ulrike Timmer demnach umfangreiche Führungserfahrung in verschiedenen Bereichen der ERGO Group und könne dabei auf zahlreiche Erfolge verweisen.

„Wir freuen uns sehr auf diese wertvolle Bereicherung im Vorstand. Speziell in diesem Ressort haben wir mit der neu unter das Dach der ERGO integrierten Produktmarke D.A.S. Rechtsschutz weiterhin viel vor“, so Wassenberg.

Die Laufbahn

Ulrike Timmer ist seit 1992 innerhalb der ERGO Group beschäftigt. Zuletzt war die gebürtige Österreicherin als Head of LPI (Legal Protection Insurance) in der ERGO International AG in Düsseldorf tätig und hatte Mandate in anderen Rechtsschutzversicherungsgesellschaften der ERGO Group inne.

In dieser Funktion habe sie einen umfassenden Überblick über die Geschäftsfeldentwicklung der Sparte Rechtsschutz und die strategischen Herausforderungen der einzelnen Rechtsschutzgesellschaften gewonnen. Neben ihrer fachlichen Expertise verfüge Ulrike Timmer über umfangreiche Leadership-Qualitäten und übernehme mit ihrem Ressort ein erfahrenes Team, das mit Vertrags- und Produktservice sowie umfassenden Rechtsservice-Leistungen betraut ist.

Der neue Vorstand

Der Vorstand der ERGO Versicherung AG setzt sich nunmehr wie folgt zusammen:

Philipp Wassenberg (CEO, Schaden/Unfall)

Ulrike Timmer (Rechtsschutzversicherung)

Ronald Kraule (Personenversicherung)Sabine Stöger (CFO)

Christoph Thiel (CIO, Risikomanagement)

Christian Noisternig (Vertrieb und Marketing)

Johannes Loinger war mehr als zwei Jahrzehnte lang Vorstand beim früheren Rechtsschutzversicherer D.A.S. und zuletzt bei ERGO: Zum Ende September dieses Jahres verabschiedet er sich nun in den wohlverdienten Ruhestand, hieß es auf der Abschiedsfeier (s. Bericht).