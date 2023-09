IfM-Forum behandelte ESG, AI und Generationenwechsel

Veranstaltung. Am 22.9.2023 fand in Salzburg das 13. IfM-Forum, ein Event des Salzburger Instituts für Management, statt. Dieses widmete sich heuer unter anderem den Themen ESG, AI und Leadership.

Im Schloss Leopoldskron in Salzburg fand unlängst das diesjährige IfM-Forum des Salzburger Instituts für Management unter dem Motto „Gemeinsam gestalten, zukunftsweisend agieren“ statt. Schwerpunkte der Veranstaltung waren unter anderem die Themen Environmental, Social & Governance (ESG) und Generationenwechsel; dazu starten am IfM in den kommenden Wochen vertiefende Seminare. In Impulsvorträgen und Diskussionsrunden behandelte das diesjährige IfM-Forum die Themen:

Digitale Chats und echte Gespräche: Generationenübergreifend Brücken in die Zukunft bauen

Was bedeutet ESG für die Unternehmen

Lead-Care-Trust: Leadership 4.0 – Was junge Menschen heute erwarten

AI gestütztes Wissensmanagement für Unternehmen

Innovatives Marketing 4.0

Wie tickt Österreichs nächste Unternehmergeneration

Neuer Lehrgang zum Thema ESG

Vertiefend zu den Vorträgen des Forums startet das IfM im Oktober einen neuen Lehrgang zum Thema Nachhaltigkeit. Es kooperiert dabei mit BDO Österreich, Wolf Theiss und der Agentur Ebner.

Der neue, 6-tägige Lehrgang behandelt die Auswirkungen von ESG auf Unternehmen und wird in drei Blöcken durchgeführt. Vortragende sind unter anderem Matthias Hrinkow, Jörg Schönbacher, Sanela Terko, Christina Wieser (alle BDO), Martina Edlinger, Isabel Firneis, Birgit Kraml (alle Wolf Theiss) und Jasmin Ebner (Agentur Ebner).