Matthäus Schmied wird Senior Associate bei Metzler & Partner

Linz. Matthäus Schmied (32) wird Senior Associate im Team von Wirtschaftskanzlei Metzler & Partner. Er war zuletzt Leiter des Vorstandssekretariats der Energie AG OÖ.

Mit 1. Oktober 2023 verstärkt Matthäus Schmied konkret als Senior Associate das Team von Metzler & Partner Rechtsanwälte, heißt es in einer Aussendung der Kanzlei.

Die Laufbahn

Dr. Matthäus Schmied war u.a. bei der Linzer Anwaltskanzlei Beurle-Oberndorfer-Mitterlehner tätig, hat die Rechtsanwaltsprüfung absolviert und wechselte 2018 in die Wirtschaft. Er war zuletzt Leiter des Vorstandsbüros der Energie AG Oberösterreich.

Nun kehre der Ebenseer als Senior Associate (Rechtsanwaltsanwärter mit Rechtsanwaltsprüfung) in die Rechtsberatung zurück. Partner Matthäus Metzler: „Wir freuen uns, Schmied zurück in der Anwaltschaft begrüßen zu dürfen. Schmied bringt jahrelange Erfahrung aus der Energiewirtschaft und Konzernerfahrung mit. In unserer Beratungstätigkeit für Unternehmen ist das ein großer Mehrwert für unsere Mandanten.“

Praxisgruppe Öffentliches Recht soll wachsen

Mit dem in der Kanzlei nunmehr vierten im Öffentlichen Recht (Energierecht) promovierten Juristen, Matthäus Schmied, möchten Metzler & Partner laut den Angaben insbesondere ihre Kompetenz in den Bereichen Öffentliches Wirtschaftsrecht und Energierecht weiter ausbauen. Schmied werde zudem auch in den Bereichen Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (inklusive M&A) beraten.