Bank Austria: Felix Haar wird Firmenkunden-Chef in Salzburg

Banker. Felix Haar wird Landesdirektor Salzburg für die Firmenkundensparte der UniCredit Bank Austria. Er kommt aus dem italienischen HQ in Mailand zurück.

Felix Haar hat mit 1. Oktober 2023 die Verantwortung für das Firmenkundengeschäft der UniCredit Bank Austria in Salzburg übernommen, teilt die Bank mit: Er folge in dieser Funktion Hartmut Staltner nach, der sich in Zukunft strategischen Projekten zur Unterstützung der Regionalleitung für Oberösterreich und Salzburg widmen werde.

Erfahrungen in der Zentrale

Felix Haar hat seine Karriere 2010 in der UniCredit Leasing begonnen und dort Erfahrungen als Spezialist für erneuerbare Energien gesammelt, heißt es in einer Aussendung. 2018 wechselte er zur UniCredit nach Milano, wo er drei Jahre im Risikomanagement für die CEE-Töchter der UniCredit im Bereich Project Finance und Real Estate verantwortlich war. 2021 kehrt er als Corporate Relationship Manager nach Salzburg in die UniCredit Bank Austria zurück.

„Mit Felix Haar haben wir einen ausgewiesenen Experten für das Firmenkundengeschäft mit hohem persönlichem Engagement für die Position des Landesdirektors Salzburg gewinnen können. Felix Haar ist ein Vertriebsprofi, der alle Facetten des Firmenkundenbereichs kennt, zuletzt als Corporate Relationship Manager in Salzburg sowie davor im Riskmanagement der UniCredit. Sein tiefes Verständnis für das Geschäft unserer Kunden und ihre Bedürfnisse wird die führende Stellung der UniCredit Bank Austria in Salzburg weiter stärken. Hartmut Staltner danke ich sehr herzlich für seinen Einsatz für unsere Kunden in Salzburg und unsere Bank und wünsche ihm alles Gute für seine neue Aufgabe“, so Dieter Hengl, Vorstand Corporates der UniCredit Bank Austria.