KPMG Österreich ernennt 11 neue Partner

Mit den Ernennungen (ab Oktober) werde die KPMG Geschäftsführung weiter ausgebaut, heißt es in einer Aussendung. Unter den neuen Partner:innen sind Head of ESG Katharina Schönauer, Digitalisierungsexpertin für den Gesundheitsbereich Kathrin Bruckmayer sowie die Studienautoren Robert Lamprecht (Cybersecurity in Österreich) und Eberhard Bayerl (Digitalisierung im Rechnungswesen).

Die neuen Partner