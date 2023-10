Bernhard Mechtler und Michael Ahammer werden KPMG-Chefs

Wien. Bernhard Mechtler und Michael Ahammer sind neuer Vorsitzender und Vize der Geschäftsleitung von KPMG Österreich. Sie folgen auf Michael Schlenk und Helge Löffler.

An der Spitze von KPMG Österreich kommt es zu einem Führungswechsel: Bernhard Mechtler und Michael Ahammer verantworten ab sofort als Vorsitzender bzw. stellvertretender Vorsitzender die Geschäftsleitung, heißt es in einer Aussendung.

Das neue Team an der Spitze soll das Wachstum in allen Unternehmensbereichen forcieren und die führende Marktposition weiter ausbauen, heißt es. Im Fokus stehen demnach vor allem die Themen ESG, Diversität sowie Digitalisierung und IT-Security.

Die Aufgaben

Bernhard Mechtler übernimmt fortan als Senior Partner den Vorsitz des Geschäftsleitungsausschusses und Michael Ahammer dessen Stellvertretung. Sie folgen damit auf Michael Schlenk und Helge Löffler, die mehr als ein Jahrzehnt lang diese Positionen innehatten.

„Als Wirtschaftsprüfer und Senior Partner stehe ich für eine KPMG, die für unsere Kund:innen in allen Situationen des wirtschaftlichen Lebens ein starker Partner ist. Mit einem klaren Bekenntnis zum multidisziplinären Geschäftsmodell tritt die Österreich-Partnerschaft mit dem Anspruch an, als Marktführer in allen relevanten Bereichen höchstqualitative Kundenarbeit zu leisten“, so Bernhard Mechtler. Er und sein Kollege zählen in der Aussendung ESG, Diversität und Digitalisierung als aktuelle Themen am Start ihrer Amtszeit auf.