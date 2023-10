EU will e-Rechnung zur Pflicht machen: Symposium kommt

Steuer & Tools. FH Campus Wien lädt zum Tax Management-Symposium „Zukunft der e-Rechnung“: Laut EU-Plan soll sie in grenzüberschreitenden B2B-Transaktionen bald Pflicht sein.

Dabei wollen die Veranstalter die Frage in den Mittelpunkt stellen, wie Österreich auf den internationalen Trend zur e-Rechnung reagiere. Das ganztägige Symposium des Studiengangs Tax Management an der FH Campus Wien am 19.10.2023 soll einen Überblick zum EU-Kommissionsvorschlag „VAT in the Digital Age“ – kurz „ViDa“ geben. Dieser sieht die Einführung der e-Rechnung bei grenzüberschreitenden B2B-Transaktionen verpflichtend vor.

Die Zukunft der e-Rechnung in Österreich

Friedrich Stanzel, Departmentleiter Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik sowie Studiengangsleiter Tax Management und Bianca Wöhrer, Lehrende im Studiengang Tax Management, laden Branchenvertreter:innen und Interessierte zur Teilnahme und zum Austausch ein. Neben Vorträgen und Diskussionen sollen auch Best-Practice-Beispiele geboten werden; Softwareanbieter stellen Lösungen rund um die e-Rechnung vor. Die Veranstaltung erfolgt in Kooperation mit ecosio, markant, EY, SPS Commerce, SAP und dem IDSt.