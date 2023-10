Infoscore Austria heißt nun auch in Österreich Riverty

Inkasso. Die Infoscore Austria GmbH heißt künftig Riverty. Im Umgang mit zahlungspflichtigen Konsumenten soll ein neuer Auftritt punkten.

Seit ihrer Gründung vor 27 Jahren habe sich Infoscore Austria als Marktführer am österreichischen Inkassomarkt etabliert, heißt es in einer Aussendung: Nun will der Finanzdienstleister von Bertelsmann auch in Österreich unter dem neuen Markennamen Riverty expandieren. Dabei sollen verbraucherfreundliche Finanzprodukte punkten. Mit dieser Strategie steht das Unternehmen übrigens nicht allein da: So setzen Konkurrenten wie coeo auf freundliche Umgangsformen und Usability.

Der neue Auftritt

Unter dem neuen Namen „Riverty Services Austria GmbH“ setze man Riverty faires, inklusives und nachhaltiges Wachstum in Österreichs Zahlungsverkehrsbranche, heißt es weiter. „Zum einjährigen Geburtstag der Marke, freue ich mich nun auch in Österreich eine neue Ära von menschenzentrierten Zahlungslösungen einzuleiten“, so Jan Altersten, CEO von Riverty.

„Mit Riverty begleiten wir Menschen und ihre Finanztransaktionen, auch wenn sie ihr finanzielles Gleichgewicht verloren haben. Einfache, flexible Zahlungsoptionen sowie Finanzbildung mit der ‚Riverty Financial Academy‘ unterstützen bewussten Konsum“, so Thomas Augustin, Riverty Country Lead in Österreich, über die Neuausrichtung am österreichischen Markt.

Kerngeschäft von Riverty ist natürlich die Abwicklung von Forderungen, inklusive des Betreibens ausständiger Beträge. Zur Gruppe gehört u.a. auch Paigo, außerdem ist man in die Fußstapfen von AfterPay getreten und wickelt u.a. Zahlungen auf Rechnung für Amazon ab.