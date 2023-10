UNIQA: Carina Weidinger soll Bankenvertrieb bündeln

Versicherer. Carina Weidinger (39) leitet den neuen Bereich „Sales Strategy“ im Bankenvertrieb der UNIQA. Sie kommt von Raiffeisen.

Die Niederösterreicherin Carina Weidinger hat mit 1. Oktober den neu geschaffenen Bereich „Sales Strategy“ im Ressort Kunde & Markt Bank Österreich übernommen, teilt Versicherer UNIQA mit.

Als studierte Wirtschaftspädagogin mit Schwerpunkt Risikomanagement und Versicherungswirtschaft habe Weidinger im UNIQA Bankenvertrieb im Bereich Key Accounting bereits fünf Jahre lang Spezialthemen über alle Sparten koordiniert. Sie soll in der neuen Funktion „Sales Strategy Bancassurance AT“ Vertriebsthemenfelder wie Verkaufsunterstützung, Aus- und Weiterbildung, Produktmanagement und Digitalisierungsinitiativen vereinen.

Vor ihrer Zeit bei UNIQA war sie in der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien als Landesleiterin der Raiffeisen Versicherung für Wien für alle Personen- und Sachversicherungssparten tätig.

Das Statement

„Carina Weidinger ist seit Jahren mit vollem Einsatz erfolgreich für unser Haus tätig. Aufgrund ihrer Vertriebserfahrung, Führungskompetenz und ihrer ausgeprägten Service- und Lösungsorientierung gehen wir unseren UNIQA 3.0-Zielen im Bankenvertrieb mit großen Schritten entgegen“, so Sabine Pfeffer, Vorständin Kunde & Markt Bank Österreich in der UNIQA Insurance Group AG, in einer Aussendung: „Ich setze mich sehr dafür ein, Frauen für Führungspositionen zu gewinnen und freue mich ganz besonders, wenn das wie bei Carina intern gelingt. Neben Monika Corcoran, die den Bereich Operations Management Bancassurance AT verantwortet, sind wir nun mit Carina Weidinger für den Bereich Sales Strategy zukünftig kraftvoll aufgestellt.“