Kanzlei Graf Isola macht Sebastian Mahr zum Partner

Wien. Sebastian Mahr ist neu in der Partnerschaft bei der Wiener Wirtschaftskanzlei Graf Isola: Er soll den Bereich Dispute Resolution ausbauen.

Graf Isola gewinne mit Anwalt Sebastian Mahr (38) einen weiteren Partner. Seine Beratungsschwerpunkte liegen im Bereich Litigation, Arbitration sowie im Versicherungs- und Gesellschaftsrecht. Er war zuvor als Litigation- und Arbitration Spezialist bei PHH Rechtsanwält:innen tätig (seit 2016 als Partner).

Die Aufgaben

Zu Mahrs Beratungsschwerpunkten gehört das Versicherungsrecht. In diesem Feld beriet Mahr laufend zu allen Fragen rund um die Haftpflichtversicherung, mit besonderem Fokus auf D&O, Berufshaftpflicht, Produkthaftpflicht und Industrieschäden. Außerdem unterstütze er Versicherer von der Deckungsprüfung bis zur Schadensregulierung. Seine Expertise brachte Sebastian Mahr außerdem in den Bereichen Haftungsprozesse, Gesellschafterstreitigkeiten, Bank- und Finanzstreitigkeiten sowie im Wettbewerbsrecht ein.