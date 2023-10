Aon: Martin Sturm ist Regionalmanager Steiermark

Risikomanagement. Martin Sturm ist neuer Regionalmanager in der Steiermark beim Risikoberater und Versicherungsmakler Aon.

Mit Martin Sturm gewinne Aon per Anfang Oktober einen erfahrenen Versicherungsprofi für die Regionalleitung in der Steiermark, heißt es in einer Aussendung. Der bisherige Standortleiter Manfred Bauer übernehme neue Aufgaben im Konzern.

Eine Laufbahn in der Versicherungsbranche

Martin Sturm, MBA (51) begann seine Karriere laut den Angaben bei der Allianz Versicherung in unterschiedlichen Positionen im Vertrieb (1994 bis 2006). Regionale Verantwortung hatte er bereits über zwölfeinhalb Jahre in der Position als Landesdirektor für die Steiermark bei der Zürich Versicherungs-AG (2006 bis 2018). Als Co-Founder und Gesellschafter eines Start-ups kenne er auch die unternehmerische Seite und die damit verbundenen Risiken und Herausforderungen. Ab 2021 und bis unmittelbar vor seinem Start bei Aon war Martin Sturm Bereichsleiter für Sach- und Unfallversicherung bei der Merkur Versicherung. Er hat das Studium der Versicherungswirtschaft an der Karl-Franzens-Universität absolviert und verfügt über einen MBA-Abschluss „Financial Management Competences“ von der Donau-UniKrems.

„Die langjährige Führungskompetenz in unterschiedlichen Positionen gepaart mit der enormen Fachkompetenz und Branchen-Expertise von Martin Sturm vereint genau jene Top Management Qualifikation, die wir auf unserem Wachstumskurs in den einzelnen Regionen brauchen und schätzen“, so Marcel Armon, CEO von Aon in Österreich.