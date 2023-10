Kontrollbank: Versicherungspakt mit ICIEC für islamische Länder

Exportversicherungen. Österreichs Kontrollbank (OeKB) hat mit der ICIEC aus Saudi-Arabien ein Rückversicherungsabkommen geschlossen.

Die Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) und die OeKB haben kürzlich ein Rückversicherungsabkommen geschlossen, teilt die Kontrollbank auf ihrer Website mit. Die ICIEC umfasst derzeit 49 Mitgliedsländer.

Durch das Abkommen sollen Projekte in ICIEC-Mitgliedsländern wie Ägypten, Indonesien oder Kasachstan künftig einfacher unterstützt werden können. Viele der ICIEC-Mitgliedsländer seien dynamische und für österreichische Unternehmen interessante Märkte.

Die Aussichten

Rückversicherungen erleichtern die Finanzierung von Multisourcing-Projekten und helfen vor allem dann, wenn bei der Absicherung eines internationalen Großprojektes eine Risikoteilung nötig oder der Auslandsanteil zu hoch ist, so die OEKB. Die ICIEC ist Mitglied der Islamic Development Bank (IsDB) und bietet Investitions- und Exportkreditversicherungen für islamische Länder.