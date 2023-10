Michael Röhsner ist Partner bei Eversheds Sutherland

Wien. Michael Röhsner (29) wurde zum Partner bei Wirtschaftskanzlei Eversheds Sutherland in Österreich befördert. Er ist auf Datenschutz, IT-Recht u.a. spezialisiert.

Röhsner ist laut den Angaben auf Datenschutz, IT-Recht und Cybersecurity spezialisiert und begann seine Karriere bei Eversheds Sutherland im Jahr 2013 als Trainee. 2016 begann er als Konzipient für das Datenschutz- und TMT-Team zu arbeiten, 2021 absolvierte er die Rechtsanwaltsprüfung.

Die Aufgaben

Michael Röhsners Themen sind u.a. die Umsetzung der DSGVO sowie datenschutzrechtliche Anforderungen im Bereich des Online-Marketing. Er berate vor allem internationale Unternehmen bei allen datenschutzrechtlichen Angelegenheiten und begleite Mandanten in rechtlichen Fragen bei digitalen Projekten, vom Webshop bis zu komplexen internationalen Datentransfers.

Zudem unterstütze er bei der Prävention von Cybervorfällen sowie bei der Bewältigung der Herausforderungen nach einem Cyberangriff und hat sich bereits während des Studiums auf IT-Recht und -Vertragsgestaltung spezialisiert. Michael Röhsner hat das Master-Programm „Law and Digital Technologies“ mit Schwerpunkt Datenschutz an der Universität Leiden absolviert.

Das Statement

„Es freut uns sehr, dass Michael Röhsner unser Team jetzt als Partner verstärkt. Er hat in den letzten Jahren entscheidend zum Erfolg unserer Kanzlei beigetragen. Mit seinem hervorragenden Wissen hat er die Entwicklung unserer Datenschutz- und TMT-Praxis vorangetrieben und wird von unseren Mandanten sehr geschätzt“, so Alexander Stolitzka, Partner bei Eversheds Sutherland in Österreich, in einer Aussendung.