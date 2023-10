Cerha Hempel und LexisNexis gewinnen Legal Tech-Award mit Closd

Wien. Cerha Hempel gewinnt mit LexisNexis den „Promoting the Best“ Award für die Einführung der Legal Management Plattform „Closd“: Das Tool begleitet eine ganze Transaktion.

Cerha Hempel gewinnt gemeinsam mit LexisNexis den „Promoting the Best“ Award für die Einführung der Legal Management Plattform „Closd“ als beste Legal Tech Innovation 2023, freut sich die Kanzlei: Der Award wurde von Cerha Hempel Partner Hans Kristoferitsch bei der Preisverleihung am 4. Oktober 2023 entgegengenommen.

Die Auszeichnung

Closd sei ein sehr vielseitiges Tool, das den gesamten Lebenszyklus einer Transaktion abbildet – vom Datenraum für eine Due Diligence bis zur Transaktions-Bible: Closd sei daher bestens geeignet zur Abwicklung umfangreicher Projekte und Fälle wie z.B. M&A- oder Immobilientransaktionen, bei denen viele Mitwirkende zusammenarbeiten müssen, heißt es bei den Preisträgern.

„Wir bedanken uns für die tolle Zusammenarbeit und den Support von LexisNexis und freuen uns, dass wir in enger Zusammenarbeit als erste Kanzlei in Österreich das Tool Closd eingeführt haben. Wir können dadurch die Projektarbeit mit unseren Klienten noch effizienter gestalten. Ebenso freut uns, dass unsere Legal Tech-Initiativen nunmehr mit dem Promoting the Best award 2023 ausgezeichnet wurden“, so Hans Kristoferitsch und Mark Krenn, verantwortlich für Legal Tech bei Cerha Hempel.

Feedback hilft bei neuen Tools

„Wir sind stolz auf diese Auszeichnung und bedanken uns speziell bei Cerha Hempel, deren Feedback maßgeblich dazu beigetragen hat, unser Produkt Closd, das seit kurzer Zeit ein wichtiger Teil der LexisNexis Produktfamilie ist, kontinuierlich zu verbessern. Dieser Preis ist ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg. Wir bleiben dem Ziel verpflichtet, die Arbeitsweise in der Rechtsbranche zu verbessern und Anwält:innen sowie Unternehmen dabei zu helfen, effizienter und effektiver zu arbeiten“, so Susanne Mortimore, CEO von Fach-Informationsanbieter LexisNexis, in einer Aussendung.