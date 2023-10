DAN Küchen geht an schwedische Ballingslöv mit Binder Grösswang

Möbel-Merger. Der Familienbetrieb DAN Küchen wird vom Brachenkollegen Ballingslöv aus Schweden übernommen. Kanzlei Binder Grösswang ist behilflich.

DAN Küchen wurde bisher als Familienbetrieb in Oberösterreich geführt und soll weiterhin als eigenständiges Unternehmen erhalten bleiben. Auch die Produktionsstandorte in Oberösterreich bleiben bestehen und werden in Zukunft erweitert, heißt es dazu.

„Wir freuen uns, dass wir den Verkäufer dabei unterstützen konnten, DAN Küchen an den richtigen Käufer zu veräußern, der den Betrieb im bisherigen Sinn weiterführen wird“, so Michael Kutschera, Partner bei Binder Grösswang. Die Übernahme steht laut den Angaben noch unter dem Vorbehalt der zusammenschlussrechtlichen Freigabe.

Pakt unter Familienbetrieben

Ballingslöv International war bisher nicht in Österreich aktiv und möchte mit dem Erwerb von DAN Küchen weiter auf dem europäischen Markt wachsen. DAN Küchen wiederum sei das umsatzstärkste Unternehmen auf dem österreichischen Küchenmarkt und soll damit eine Vorreiterrolle in der Marktexpansion der Schweden spielen. Ballingslöv International und deren Mutterkonzern, die Stena-Gruppe, werde selbst als Familienunternehmen geführt und passe daher zu DAN, heißt es bei den Verkäufern.

Ballingslöv International ist einer der größten Hersteller von Küchenmöbeln in Europa mit Marken wie Ballingslöv, Drømmekjøkkenet, Kvik, JKE Design, Multiform, Paula Rosa Manhattan und dem Arbeitsplattenhersteller DFI-Geisler. Mit rund 1.300 Beschäftigten erwirtschaftete der Konzern im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 480 Millionen Euro.

DAN Küchen erwirtschaftet mit rund 450 Mitarbeitern 120 Millionen Euro Umsatz und ist außerhalb Österreichs in neun Ländern aktiv, unter anderem in Kroatien, Slowenien und Deutschland.

Das Beratungsteam

Das Binder Grösswang Team unter der Federführung der Partner Michael Kutschera und Philipp Kapl bestand aus Roswitha Seekirchner, Matija Bernat (Corporate/M&A), Angelika Pallwein-Prettner (Arbeitsrecht), Alexander Kramer (Immobilienrecht) und Christine Dietz (Wettbewerbsrecht).