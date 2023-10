Wentner, Kapeller und Havranek starten „Board Consulting“

Wien. Mit ihrem Beratungsangebot „Board Consulting“ zielen Gundi Wentner, Tamara Kapeller und Christian Havranek auf Aufsichtsräte ab.



Die Aufgaben in Aufsichtsräten haben sich deutlich verändert, sie sind vielfältiger und anspruchsvoller geworden, heißt es in einer Aussendung. Für diese Personengruppe habe man mit „Board Consulting“ (konkret die Wentner Kapeller Havranek Board Consulting GmbH) ein entsprechendes Beratungsangebot gegründet.

Gundi Wentner, Tamara Kapeller und Christian Havranek wollen konkret Aufsichtsräte in neuen Schlüsselbereichen wie People & Culture, Governance und Nachhaltigkeit (ESG) unterstützen und qualifizieren. Ein wichtiges Thema sei dabei auch die Auswahl geeigneter Personen zur Besetzung des Vorstands. Ein dritter Schwerpunkt ist die Beratung von Eigentümer:innen zur Zusammensetzung und Neubesetzung von Aufsichtsräten.

Die Ansprüche

„Aufsichtsräte sind heutzutage besonders gefordert: Sie müssen sich im Rahmen der Transformation unseres Wirtschaftssystems neben klassischen Themen wie Vorstandsbesetzungen und Finanz- und Ertragsfragen auch mit Themen wie Unternehmenskultur, Human Ressources, gesellschaftliche Verantwortung und aktuellen politisch-administrativen Rahmenbedingungen auseinandersetzen“, so Gundi Wentner.

„Der rasante Wandel der Geschäftswelt und Technologien wie Künstliche Intelligenz haben weitreichende Auswirkungen auf Regularien und Unternehmenskulturen. Gerade Aufsichtsräte müssen wissen, was in ihrem Unternehmen kulturell passiert und wie die strategisch immer wichtigere Personalentwicklung mit den neuen Herausforderungen am Arbeitsmarkt umgeht“, so Christan Havranek.

Tamara Kapeller wiederum beobachte in ihrer praktischen Tätigkeit als Aufsichtsrätin, dass „die regulatorischen Rahmenbedingungen für Unternehmen immer komplexer und vielfältiger werden. Aufsichtsräte müssen diese nicht nur verstehen, sondern auch erkennen, welche Chancen und Potentiale sie für die Unternehmen bieten, wenn sie wirksam und aktiv gemanagt werden.“

Die drei Gründer:innen