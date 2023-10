Jörg Kittl wird neuer Head of Regulatory bei Drei

Management. Jörg Kittl (54) ist ab sofort neuer Head of Regulatory bei Drei. Er folgt auf Natalie Segur-Cabanac.

Jörg Kittl (54) ist ab sofort neuer Head of Regulatory bei Drei und berichtet in dieser Funktion direkt an General Counsel und Senior Head of Wholesale & Regulatory Simone Keglovics, teilt das Unternehmen in einer Aussendung mit. Kittl folgt damit Natalie Segur-Cabanac nach, die aus dem Unternehmen ausscheide.

Die Aufgaben

In seiner neuen Funktion vertritt Jörg Kittl die Interessen des Unternehmens betreffend regulatorische Rahmenbedingungen gegenüber Regulierungsbehörden, Ministerien sowie in Interessensvertretungen.

Nach dem Studium der Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuni Wien hat Jörg Kittl laut den Angaben nationale und internationale Erfahrungen bei verschiedenen Telekommunikationsunternehmen gesammelt, zuletzt 14 Jahre lang als Prokurist in einem auf Telekommunikationsregulierung spezialisiertem Beratungsunternehmen bei Projekten in der EU, Afrika und im Nahen Osten. Nach vier Jahren bei Drei Österreich übernehme er jetzt seine neue Funktion als Head of Regulatory.

Hutchison Drei Austria GmbH ist eine Tochter von CK Hutchison Holdings Limited mit Sitz in Hongkong (China) und als Teil der Division „3Scandinavia & Austria“ Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 885 Mio. Euro.