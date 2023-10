Immo-Gutachter: RICS und HypZert wollen eng kooperieren

München/Frankfurt. Bei der Expo Real in München haben RICS und HypZert eine künftig engere Zusammenarbeit bei Mitgliedschaften und Ausbildung vereinbart.

Die beiden Immo-Organisationen RICS und HypZert haben konkret einen so genannten Letter of Intent (LOI) unterzeichnet, der die weitere, enge Zusammenarbeit der beiden Organisationen zum beiderseitigen Vorteil für ihre Mitglieder beschreibe, wie es heißt. Gemeinsames Ziel sei es, die Professionalisierung des Bewerterwesens voranzutreiben und Bewertungsstandards zu etablieren.

Ziel der Absichtserklärung sei die Erneuerung des seit langem bestehenden Memorandums of Understanding (MoU), in dem unter anderem gemeinsame Veranstaltungen, der vereinfachte Zugang zur jeweiligen Mitgliedschaft für qualifizierte Immobilienspezialisten und die gegenseitige Anerkennung von Zugangs- und Ausbildungsstandards festgelegt werden soll.

RICS („Royal Institution of Chartered Surveyors“) ist ein weltweit tätiger Berufsverband von Immobilienfachleuten und Immobiliensachverständigen mit Hauptsitz in London. Die HypZert GmbH wiederum ist laut den Angaben die führende Zertifizierungsstelle für Immobiliengutachter:innen in Deutschland. Als Gesellschaft der Spitzenverbände der deutschen Finanzwirtschaft zertifiziere HypZert seit 1996 nach den Kriterien der ISO/IEC 17024 und hat aktuell rund 2.200 zertifizierte Gutachter:innen.

„Baustein für die Zukunft“

Jens Böhnlein MRICS, Vorstandsvorsitzender der RICS Deutschland: „Die RICS und HypZert pflegen seit Jahren gute und konstruktive Beziehungen und viele Chartered Surveyors sind gleichzeitig auch HypZert qualifiziert. Diese Vereinbarung ist ein zusätzlicher Baustein für die Zukunft und eröffnet Wege und Chancen für weitere gemeinsame Schritte mit dem Ziel der Professionalisierung der Branche im Bereich Wertermittlung.“ Tanja Reiß, Geschäftsführerin von HypZert, wird zitiert: „Es freut mich, dass wir mit dem geplanten Memorandum einen international anerkannten Partner gefunden haben, mit dem der fachübergreifende Austausch auch international gefördert werden kann.“

Der Event

Das MoU wird auf der nächsten HypZert Jahrestagung am 21. und 22. Februar 2024 in Wiesbaden unterzeichnet. Bei der Jahrestagung, ein Branchentreff für Immobiliengutachterinnen und -gutachter, werden laut den Angaben etwa 1.500 Gäste aus dem In- und Ausland erwartet.