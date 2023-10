Kanzlei Luther schließt sich Medizintechnik-Pakt Spectaris an

Interessenvertretungen. Die deutsche Kanzlei Luther geht beim „Spectaris-Kompetenznetzwerk Medizintechnik“ des deutschen Industrieverbands an Bord.

Der deutsche Industrieverband Spectaris hat das „Spectaris-Kompetenznetzwerk Medizintechnik“ ins Leben gerufen. Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft schließt sich Spectaris an, heißt es in einer Aussendung. Partner des Kompetenzzentrums Medizintechnik sind laut den Angaben außerdem Cisema (Hong Kong) Limited, Dierks+Company, Durch Denken Vorne Consult, EAC – International Consulting, ISS International Business School of Service Management, Kienbaum Consultants International, novineon CRO, Roland Berger sowie Summary Seven Healthcare Consulting.

Die Aufgaben

Das Kompetenznetzwerk soll es den Mitgliedern ermöglichen, Synergiereffekte zu schaffen und mit anderen Experten der Branche zusammenzuarbeiten und sich auszutauschen. Die Medizintechnikbranche stehe vor immer größeren regulatorischen Herausforderungen, heißt es.

Spectaris ist ein deutscher Industrieverband für Optik, Photonik, Analysen- und Medizintechnik mit Sitz in Berlin. Der Verband vertrete 400 überwiegend mittelständische Unternehmen.