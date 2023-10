Österreichs Verwaltungsrecht: Update für das Fachbuch

Regeln der Verwaltung. Für die jetzt erschienene neue Auflage wurde der Facultas-Titel „Allgemeines Verwaltungsrecht“ umfassend überarbeitet, so das teils neue Autoren-Team.

Für die 8. Auflage wurde der Titel umfassend überarbeitet, so die Autoren Arno Kahl und Sebastian Schmid im Vorwort: Schmid ist dabei neu in das Team eingestiegen; auf Vorgänger Karl Weber folge damit einer seiner Schüler. Die 8. Auflage soll das Rechtsgebiet noch konsequenter von der Verwaltung her denken und die allgemeinen Lehren des Verwaltungsrechts aus den verwaltungsrechtlichen Vorschriften der österreichischen Rechtsordnung ziehen, heißt es weiter.

Der Inhalt

Unions-, verfassungs- und verfahrensrechtliche Inhalte seien dann in die Darstellung einbezogen worden, wenn dies zur abgerundeten Behandlung des Allgemeinen Verwaltungsrechts notwendig ist. Neu sind kleingedruckte Textabschnitte, in denen bereits bekannte, nun aber auch zahlreiche neue Beispiele ebenso zu finden seien wie teilweise weiterführende Überlegungen. Die Literaturblöcke am Beginn der Kapitel wurden zugunsten von Literaturhinweisen direkt im Text aufgegeben. Das auch im Facultas-Tool bookscreener präsente Lehrbuch ist insgesamt rund 300 Seiten stark.

Die Autoren