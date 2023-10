PwC übernimmt CD Invest Consult GmbH von Harald Klien

Wien. PwC Österreich will die M&A-Beratung im Mittelstand stärken und übernimmt dafür die CD Invest Consult GmbH samt Gründer und Chef Harald Klien.

Ab sofort verstärke Harald Klien, Eigentümer und Geschäftsführer der CD Invest Consult GmbH, samt Beschäftigten den Deals-Bereich (Transaktionsberatung) von PwC, heißt es in einer Aussendung. Die Mergers & Acquisitions-Beratung werde dadurch in den Bereichen Familienunternehmen, Family Offices sowie High Networth Individuals ausgebaut.

Die Aufgaben

Der Deals-Bereich von PwC umfasse alle Phasen des Transaktionsprozesses bei Unternehmenskäufen und -verkäufen, von der Entwicklung der Deal Strategie über Due Diligence sowie Bewertung bis zur Finanzierungsberatung und Post Merger Integration. Die CD Invest Consult GmbH passe hier ins Bild: Sie bzw. ihre Beschäftigten beraten demnach bei Unternehmenskäufen und -verkäufen, bei Unternehmensübergaben, Privatisierungen, Joint Ventures und Spin-Offs und haben laut den Angaben bisher über 100 Transaktionen erfolgreich begleitet. Der Fokus lag dabei in der Beratung von Eigentümer:innen, Familienunternehmen, Private Equity Fonds sowie großen Industrieunternehmen.

Die Statements aus der Zentrale

„Die über 30 Jahre Erfahrung im Bereich M&A und Corporate Finance macht Harald Klien zu einer Bereicherung für unser Team. Er hat über viele Jahre sehr erfolgreich eine der bekanntesten M&A Boutiquen in Österreich aufgebaut. Nun wird er mit seiner Expertise und Branchenerfahrung, unter anderem in der metallverarbeitenden Industrie, industriellen Produktion, B2B Services sowie Energie unsere bestehenden M&A und Corporate Finance Teams in Wien und Linz verstärken“, so Gerald Eibisberger, Partner und Leiter des Bereichs Deals bei PwC Österreich.

„Harald Klien bringt umfangreiche Erfahrung bei der Beratung von Familienunternehmen mit, beispielsweise bei Nachfolgethemen oder der Entwicklung und Umsetzung von Wachstumsplänen über Zukäufe, strategische Partnerschaften oder der Aufnahme zusätzlicher Finanzierungspartner. Er hat über viele Jahre Unternehmer und Unternehmerfamilien bei sensiblen und zukunftsweisenden Themen als vertrauensvoller Partner begleitet. Von dieser wertvollen Erfahrung können nun auch unsere Kunden profitieren“, so Rudolf Krickl, CEO von PwC Österreich.