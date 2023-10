Ecovis NÖ macht Karin Klauser zur Prokuristin

Scheibbs. Seit Oktober 2023 ist Karin Klauser (35) Prokuristin bei der Steuerberatungskanzlei Ecovis in Niederösterreich.

Steuerberaterin Karin Klauser studierte Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement an der FH OÖ Campus Steyr und absolvierte anschließend das Masterstudium Tax Management an der FH Campus Wien, heißt es in einer Aussendung. Seit 2014 ist sie für die Ecovis Niederösterreich Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. am Standort Scheibbs tätig, mit den Beratungsschwerpunkten Buchhaltung, Bilanzbuchhaltung, Lohnverrechnung und Steuerberatung.

Die Statements

„Karin Klauser verfügt über eine beeindruckende Ausbildung und umfassende Erfahrung in unserer stark wachsenden Kanzlei. Die Bestellung unserer langjährigen Mitarbeiterin zur Prokuristin ist daher auch ein wichtiges Zeichen für die Werte, Stabilität und regionale Präsenz unserer Kanzleigruppe“, so David Gloser, Partner bei Ecovis Austria.

„Ich freue mich über meine neue Funktion und bin stolz, Teil einer so erfolgreichen und zukunftsorientierten Kanzlei zu sein“, so Karin Klauser, Senior Managerin und Prokuristin bei Ecovis Niederösterreich: „Weiterhin gemeinsam zu wachsen und ein strategischer Partner für unsere Klienten zu sein, ist der Fokus für die nächsten Jahre.“