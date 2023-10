Nachhaltige Finanzierung: Neues Handbuch erschienen

Grün & ESG. Der nachhaltige Finanz- und Kapitalmarkt boomt: Die Kür wird praktisch zur Pflicht für Emittenten, heißt es in einem neuen Ratgeber.

Der nachhaltige Finanz- und Kapitalmarkt boomt schon seit Jahren. Dafür gab es bisher unterschiedliche Gründe: bessere Verfügbarkeit, günstigere Refinanzierung, positivere Schlagzeilen. Seit einiger Zeit kommen aber selbst Finanzmarktteilnehmer:innen, die gar nicht an nachhaltigen Finanzierungen interessiert sind, an den neuen ESG-Regeln nicht mehr vorbei, so der Linde Verlag: Die Kür werde zur Pflicht.

Der Inhalt

Hier will der Verlag mit seinem neuen „Praxishandbuch Nachhaltig finanzieren“ helfen. Es soll darstellen wie nachhaltige Finanzierung funktioniert und worauf unterschiedliche Akteur:innen zu achten haben. Behandelt werden demnach u.a. Grundprinzipien des nachhaltigen Kapitalmarkts, nachhaltige Anleihen und der EU Green Bond Standard, weiters ESG-Faktoren bei der Kreditvergabe, Greenwashing, Regeln zu Lieferketten, die Nachhaltigkeitsberichterstattung, Finanzierung grüner Immobilien und von KMU, etc.

Die Autoren

Die Herausgeber sind Andreas Zahradnik (Rechtsanwalt und Partner bei Wirtschaftskanzlei Dorda) und Christian Richter-Schöller (Anwalt bei Dorda), beide spezialisiert auf Nachhaltigkeit. Zahlreiche Fachautor:innen haben mitgewirkt.