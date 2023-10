Alvarez Privado und Pasternak neue Anwälte bei bpv Hügel

Wien. Rechtsanwältin Sabine Alvarez Privado verstärkt bpv Hügel im Vergaberecht, Tim Pasternak im Corporate/M&A-Team.

Wirtschaftsrechtskanzlei bpv Hügel stellt eine neue Anwältin und einen neuen Anwalt im Team vor: Sabine Alvarez Privado bringe eine ausgewiesene Spezialisierung im Vergabe- und Medizinrecht mit. Mit ihr werde die Beratung bei auftraggeberseitigen Vergabeverfahren mit Schwerpunkten in IT/Technologie, Gesundheitswesen und Bauwesen verstärkt. Sie kann ein Jus-Studium an der Uni Wien mit Schwerpunkt Medizinrecht vorweisen, außerdem Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien mit Schwerpunkten Unternehmensführung, Unternehmensberatung und Controlling sowie Strategie und Organisation, Masterlehrgang Medizinrecht und Universitätslehrgang Informations- und Medienrecht. Sie berate auch in Französisch und Spanisch.

Die Laufbahnen

Tim Pasternak ist neu als Anwalt Corporate/M&A-Team von bpv Hügel: Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität Salzburg, ergänzt durch einen LL.M. in Internationalem und Vergleichendem Recht an der University of Iowa College of Law in den USA, wo er auch als Research Assistent bei Prof. John C. Reitz tätig war.

M&A Transaktionserfahrung sammelte Tim Pasternak laut den Angaben in Wiener Rechtsanwaltskanzleien, die auf Transaktionen und Gesellschaftsrecht spezialisiert sind. Er berate auch in seiner zweiten Muttersprache Polnisch.

Die Statements

„Wir sind stolz, Sabine Alvarez Privado in unserem Team begrüßen zu dürfen. Ihre besondere Expertise im Vergaberecht ist eine wertvolle Ergänzung für unsere Kanzlei. Mit ihrem Eintritt wird der hohe Frauenanteil in der Sozietät, der seit langem eine Stärke unserer Kanzlei ist, weiter ausgebaut“, so Co-Managing Partner Florian Neumayr. Und Co-Managing Partner Christoph Nauer hält fest: „Mit Tim Pasternak haben wir einen engagierten jungen Rechtsanwalt für unser starkes Corporate/M&A-Team gewonnen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“