Manz relauncht die RDB: November bringt mehr KI & Co

Fachverlage. Die RDB Rechtsdatenbank war beim Start 1986 eine der ersten Tools ihrer Art überhaupt. Die neueste Generation wird mit KI aufgerüstet.

Ein zentrales Projekt beim Fachverlag Manz ist zurzeit die umfassende Runderneuerung der RDB Rechtsdatenbank, heißt es in einem Bericht der Hauszeitschrift RECHTaktuell.

Der Pionier kann heute auch KI

Bei ihrem Start im Jahr 1986 war die RDB eine der ersten Datenbanken für Rechtsinformation überhaupt. Seither kamen zahlreiche neue Services und Funktionen hinzu und nicht zuletzt hat sich auch das Userverhalten in vieler Hinsicht gewandelt – ein Umstand, der in der Strategie des Fachverlags entsprechend berücksichtigt wird, so Manz-Chefin Susanne Stein-Pressl im Interview mit Extrajournal.Net.

Nach dem letzten großen Relaunch 2019 stehe nun die Live-Schaltung der neuen Generation im November 2023 unmittelbar bevor. „Die Rechtsdatenbank wird damit noch übersichtlicher und für mobile Endgeräte optimiert. Die Suche erfolgt zielgerichteter, Nutzerinnen und Nutzer finden in kurzer Zeit zu den gewünschten Ergebnissen. Dazu kommt eine Vielzahl von Komfortfunktionen“, so RDB-Produktmanager Alexander Feldinger in dem Bericht.

Die Neuerungen

Die Startseite der RDB werde sich ab November künftig stärker auf die Inhalte konzentrieren. Funktionen, die wenig genutzt werden, rücken in den Hintergrund. User können eigene Favoriten definieren, die gleich auf der Startseite für sie zur Verfügung stehen sollen. Im Bereich „Weiterlesen“ finden sich die 20 zuletzt geöffneten Dokumente.

Weiters kommt laut Manz eine wesentlich verbesserte Suchfunktion, die u.a. bei der Eingabe Suchvorschläge mittels Auto-Complete-Funktion für die User parat hat. Als praktisches neues Hilfsmittel wird sich, so die Hoffnungen des Verlags, auch die neue semantische Suche innerhalb der RDB Rechtsdatenbank – als Ergänzung zur klassischen Suche – erweisen: Damit sei nicht nur die Suche nach bestimmten Begriffen möglich, auch Phrasen und ganze Absätze können eingegeben werden.

Eine Ähnlichkeitssuche wurde bereits Ende des Vorjahres eingeführt: Sie findet zu einem Dokument passende weitere Dokumente ähnlichen Inhalts. Noch kommen sollen zwei weitere Elemente: Zum einen soll es demnach ein neuen Bereich mit Empfehlungen geben, zum anderen soll es künftig auch möglich sein, für bestimmte Inhalte (Autor:innen, Werken, Normen, Geschäftszahlen …) zum „Follower“ zu werden.

Komfortable und einfache Recherche als Ziel

In Zukunft kann über den jeweiligen Titel auch direkt nach Zeitschriftenartikeln gesucht werden, heißt es weiter. Dabei werden zu einem Suchwort passende Normen, Werke, Autor:innen sowie – neu – zusätzliche Schlagworte vorgeschlagen. Als Komfortfunktion wird es die Möglichkeit geben, Textpassagen samt automatisch erstelltem Zitiervorschlag kopieren zu können. Im Einzelnen ist die Liste der angekündigten Neuerungen lang, die meisten sollen bereits ab dem Relaunch im November zur Verfügung stehen.