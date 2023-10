Auftritt der sicheren Cloud bei der RA Expo in Köln

Legal Tech. Sichere Cloud-Lösungen für Rechtsanwälte und andere Berater werden von TeamDrive, von Manz aus Österreich u.a. angeboten. Sie sind Thema auf der RA Expo am 24.10. in Köln.

Die Anbieter hochsicherer EU-Clouds vereint ein Doppelziel: Erstens biete man eine Cloud-Lösung, die vor dem Zugriff unbefugter Dritter schützt – wozu Jurist:innen auch gerne Behörden von außerhalb der EU zählen, denn immerhin gilt die DSGVO. Zweitens soll die Cloud besondere Anforderungen an die Dokumentation erfüllen, d.h. die Zusammenarbeit verschiedener User ermöglichen und rechtssicher protokollieren können.

Die Aufgaben

Für eine moderne Anwaltskanzlei „bietet sich der Einsatz von TeamDrive für das Datenmanagement an, weil die Cloud-Software einfache Dateiverwaltung ohne IT-Kenntnisse, Datenschutz und Datensicherheit vereint“ und zugleich den Anforderungen für Berufsgeheimnisträger gemäß dem deutschen § 203 StGB genüge, so Detlef Schmuck, Geschäftsführer der Hamburger TeamDrive GmbH, in einer Aussendung.

Mit dem System lassen sich Mandanten-Akten in hochsicheren Ordnern ablegen, die in einer in Deutschland gehosteten Cloud gespeichert werden. Kostenfreie Mandanten-Lizenzen bieten die Möglichkeit einer Zusammenarbeit über sichere Datenräume, auch die E-Mail-Kommunikation lasse sich verschlüsseln, so Schmuck.

Kein Zugriff seitens der Anbieter

Bei TeamDrive erfolgen sowohl die Übermittlung als auch die Speicherung von Ende zu Ende verschlüsselt, wobei das Software-Unternehmen laut den Angaben selbst keinen Schlüssel zu den Daten besitzt. „Dieses in der IT-Branche als Zero-Knowledge-Prinzip bekannte Konzept bringt mehrere handfeste Sicherheitsvorteile mit sich“, so der TeamDrive-Chef. Mangels Schlüssel können weder der Hersteller noch dessen Mitarbeiter Einsicht nehmen, heißt es; auch ein erfolgreicher Hackerangriff auf TeamDrive bliebe folgenlos. Und drittens könne das Unternehmen nicht einmal auf richterliche Anordnung (oder beim Zugriff eines Geheimdienstes) Mandantendaten herausgeben, denn unverschlüsselt habe man diese schlichtweg nicht.

Besondere Sicherheitsbedürfnisse

Technisch funktioniert die TeamDrive-Cloud ähnlich wie die anderer Anbieter: Die Cloud-Ordner erscheinen auf dem Desktop wie andere Ordner und Dateien lassen sich hin- und herziehen, auch Zugriff mit Handy und Tablet ist möglich. Die Synchronisation zwischen den Rechnern vor Ort und der Cloud erfolgt automatisch. Allerdings arbeite das System über alle verbundenen Kanzleirechner hinweg revisionssicher. Jeder Zugriff und jede Änderung werden im Hintergrund dokumentiert, so Schmuck.

Clouds für Berufe mit besonderen Sicherheitsanforderungen wie Anwält:innen sind ein Spezialgebiet, in dem auch österreichische Anbieter aktiv sind: Dazu gehört Fachverlag Manz sowie etwa im Bereich der Dokumentenverwaltung Fabasoft. Auch bei Manz werden Dokumente verschlüsselt zwischen berechtigten Usern bzw. Geräten geteilt. An Dritte werden keine Dateien via E-Mail versendet, sondern DSGVO-konform kommen ausschließlich Links zum Teilen von Dokumenten oder Ordnern zum Einsatz, heißt es zur „Manz Cloud“: Diese Dokumente werden je nach Wunsch mit Passwortschutz, Berechtigungen und einer Laufzeit (Gültigkeit) versehen.

Aktivitäten und Änderungen bei den Dateien werden protokolliert und sind vom jeweiligen Benutzer einsehbar, heißt es weiter. Ein Client, der keinen Zugriff mehr erhalten soll – beispielsweise ein Handy, das gestohlen wurde – kann von der Liste authorisierter Geräte entfernt werden. Speicherort und Cloud-Anbieter sind bei Manz in Österreich.