Steuer-App ‚Mei Marie‘ von Linde: „Garantiert rechtssicher“

Tax Tech. Die Arbeitnehmerveranlagung (ANV), auch als „Steuerausgleich“ bekannt, soll mit der neuen Linde-App einfacher werden. Probleme mit dem Fiskus seien nicht zu erwarten.

Die Arbeitnehmerveranlagung (ANV), im Volksmund häufig als „Steuerausgleich“ bezeichnet, stelle für viele Österreicher:innen eine unliebsame Notwendigkeit dar. Gerade in teuerungsgeplagten Zeiten verspreche sie aber eine dringend benötigte Aufbesserung des Haushaltsbudgets.

Wer die ANV durchführt, muss sich dabei zwangsläufig mit Regularien und Fachjargon auseinandersetzen. Um die Übermittlung der ANV an das Finanzamt zu erleichtern und eine möglichst hohe Steuerersparnis zu gewährleisten, habe der auf Steuer, Wirtschaft und Recht spezialisierte Linde Verlag „Mei Marie“ entwickelt: Die App erkläre die ANV in verständlicher Sprache, biete eine KI-unterstützte Belegerfassung, Tipps von Expertinnen und Experten sowie – als bislang einziges Produkt am Markt – Rechtssicherheit.

Der letzte Punkt ist spannend, denn andere App-Anbieter haben bekanntlich Probleme mit dem Fiskus bekommen, weil dieser u.a. eine unklare Trennung zwischen den Sphären von Steuerpflichtigen und Steuerberatern sah.

Die Funktionen

„Die App dient als Begleiter und Ratgeber, der nicht nur beim Ausfüllen der Arbbeitnehmerveranlagung anleitet, sondern das ganze Jahr über Steuerspar-Tipps gibt sowie Belege erfasst und bewertet“, so Berthold Baurek-Karlic, Head of Digital Transformation bei Linde. Statt monatelang Rechnungen zu sammeln und diese im Nachhinein zu überprüfen, müsse man sie lediglich mit dem Smartphone fotografieren. „Die App ersetzt die physische Ablage im Aktenordner oder Schuhkarton vollständig. Zudem kategorisiert und evaluiert ‚Mei Marie‘ die Belege mittels künstlicher Intelligenz, um zu eruieren, ob sie für die Arbeitnehmerveranlagung relevant sind“, so Baurek-Karlic. Außerdem sind über die App die Informationen aus dem „SteuerSparBuch“, einem Finanzratgeber für Lohnsteuerzahler:innen, interaktiv abrufbar.

Der Markt

Laut Zahlen der Statistik Austria für das Jahr 2020 waren zuletzt 32,2 Prozent der insgesamt rund 4,8 Millionen Veranlagungen antraglos, wurden also automatisiert vom Finanzamt durchgeführt. Das heißt, ein Drittel der Arbeitnehmer:innen gab sich zunächst mit einem Pauschalbetrag zufrieden, statt Belege einzureichen und Ansprüche geltend zu machen.

„Formulare für das Finanzamt auszufüllen, bereitet vielen Menschen enormen Stress. Sie haben Angst, falsche Angaben zu machen, weil sie etwas nicht verstehen. Sie nehmen es mitunter in Kauf, weniger Geld zu bekommen, weil sie nachträgliche Rückzahlungen fürchten. Das kann mit ‚Mei Marie‘ nicht passieren. Unsere App bietet völlige Rechtssicherheit. Das bedeutet, dass die Tipps und die Belegerfassung zu hundert Prozent mit dem Steuerrecht konform sind“, so Linde-Geschäftsführer Benjamin Jentzsch. Mit der App können bis zu fünf User:innen gleichzeitig erfasst werden: Die Idee dahinter ist, dass versierte User so die ANV für ihre Familie durchführen können. Eine Basisversion ist gratis, für Premiumfunktionen sind 29 Euro jährlich zu berappen.