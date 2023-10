Steuerberater: Pakt mit FH Campus Wien für neues Studium

Nachwuchs gesucht. Die FH Campus Wien startet gemeinsam mit der Steuerberater-Akademie ASW das neue außerordentliche Bachelorstudium „Tax Management“. Die Kammer vergibt 25 Stipendien.

Die FH Campus Wien startet in Kooperation mit der Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW) ein neues Fortbildungsangebot: Das außerordentliche Bachelorstudium Tax Management, das mit einem Bachelor Professional (BPr) abschließt, ist laut einer Aussendung eine auf Steuerrecht und Wirtschaft spezialisierte, akademische Ausbildung.

Tax Management kann berufsbegleitend in sechs Semestern absolviert werden (180 ECTS-Punkte) und schließt mit einem Bachelor Professional (BPr) ab. Die FH Campus Wien verlangt 16.900 Euro Lehrgangsbeitrag dafür, allerdings gibt es beachtliche Stipendien von der Steuerberater-Kammer (siehe unten).

Gedacht ist das neue Studium für Menschen, die bereits in der Branche arbeiten. Start ist am 3. November 2023, die Bewerbung ist bereits möglich. Die praxisnahe Ausbildung eröffne den Absolvent:innen Karrierewege in Wirtschaftstreuhandkanzleien, der Finanzverwaltung, in der Wirtschaftsberatung oder in Abteilungen für Rechnungswesen, heißt es. Zudem bilde sie eine Grundlage für die Fachprüfung für Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen.

Mehr Nachwuchs für die Berater

Ziel der Initiative ist es, mehr qualifiziertes Personal in den Beruf bringen. „Tax Management verknüpft nationales, internationales und EU-Steuerrecht mit betriebswirtschaftlichen und managementrelevanten Aspekten – das ist österreichweit einzigartig“, so Programmleiter Friedrich Stanzel. Aufbauend auf einer Betrachtung der Themenbereiche Steuern und Recht, vertiefen und erweitern die außerordentlich Studierenden ihr Wissen in Betriebswirtschaftslehre und Riskoanalyse. Dabei berücksichtige das Bachelorprogramm auch die aktuellen Entwicklungen in Richtung Digitalisierung dieser Bereiche; die Lehrkräfte kommen aus der Praxis.

Sandra Allmayer, Geschäftsführerin der ASW: „Wir freuen uns, in enger Kooperation mit der FH Campus Wien eine Ausbildung mit starker Praxisorientierung anzubieten. Mit unserem Branchen-Know-how und umfassenden Kontakten zu Expert:innen unterstützen wir die Berufsfokussierung des Bachelor Professional.“

Die ersten beiden Semester finden an der Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen statt und schließen mit den ASW-Diplomen Steuersachbearbeitung/Bilanzbuchhaltung ab. Im fünften Semester steht ein facheinschlägiges Berufspraktikum am Curriculum.

Kammer fördert Ausbildung für Beschäftigte

Tax Management richte sich an Personen mit einschlägiger beruflicher Qualifikation bzw. mehrjähriger, facheinschlägiger Berufserfahrung. Bei letzterem sei eine Anrechnung von bis zu einem Semester möglich. „Damit setzen wir ein wichtiges Signal gegen den Fachkräftemangel“, so Stanzel.

Die Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (KSW) vergibt 25 Stipendien zu je € 7.350. Da das Studium auf 35 Studienplätze ausgelegt ist, können sich also mehr als zwei Drittel der Studierenden Hoffnungen auf eine Förderung machen. Zu den erforderlichen Kriterien zähle insbesondere ein aufrechtes Dienstverhältnis bei einem KSW-Mitglied, so die Steuerberater-Kammer.