Kanzlei-Events: Cerha Hempel in RuSt, HBN Legal im k47

Wien/Rust. Cerha Hempel setzte beim RuSt-Jahresforum heuer auf „NEXTGen“. Und Hule Bachmayr-Heyda Nordberg feierte im Wiener k47 den Kanzlei-Ausbau.

Business Circle lud zum 27. Jahresforum für Unternehmensrecht unter der fachlichen Gesamtleitung von Cerha Hempel Managing Partner Clemens Hasenauer nach Rust (Burgenland). Erstmalig fand der „NEXTGen“ Fokustag für Young Talents der nächsten Generation statt.

In ihrem 27. Jahr ging die „RuSt Klassik“ (12./13.10.2023) einen neuen Weg – durch die Integration des Unternehmensjuristen-Circle und durch die Neugestaltung der RuSt „NEXTGen“ am 11.10. für Jurist:innen der nächsten Generation. Clemens Hasenauer trug zum sechsten Mal die fachliche Gesamtleitung der RuSt und vereinte Expert:innen aus Wissenschaft, Behörden, Unternehmen und Anwaltskanzleien zu Fachvorträgen und der Closing Session zum Thema KI, heißt es dazu: Es diskutierten Univ.-Prof. Nikolaus Forgó (Universität Wien), Jeanette Gorzala (jogo legal, European AI Forum) sowie Univ.-Prof. Wolfgang Zankl (Universität Wien) über die schnelle Entwicklung von Technologien im Bereich KI und den sich daraus ergebenden ethischen, sozialen, politischen und auch rechtliche Fragen.

Am Vortag fand erstmalig der NEXTGen Fokustag, co-hosted von Cerha Hempel, statt. Er richtet sich an die nächste Generation und soll zukünftige Changemaker der österreichischen Legal Branche versammeln. Präsent waren Vertreter:innen von AT&S, neoom, refurbed, A1 u.a.

Hule Bachmayr-Nordberg Heyda feiert den Kanzlei-Ausbau

Am 12. Oktober lud Anwaltskanzlei Hule Bachmayr-Heyda Nordberg zum Kanzleifest im k47 – dabei wurde gemeinsam mit Klienten die Erweiterung der Kanzleiräumlichkeiten gefeiert, so die Veranstalter. „Wir freuen uns sehr über die positive Entwicklung der letzten Jahre – und in diesem Tempo soll es auch weitergehen. In den erweiterten Kanzleiräumlichkeiten können wir unsere Mandanten noch besser betreuen“, so Christian Nordberg.

Bei schönem Ambiente wurden nicht nur die neuen Räumlichkeiten präsentiert, sondern auch auf ein erfolgreiches gemeinsames Jahr zurückgeblickt: „Es war uns ein besonderes Anliegen, diese Erweiterung gemeinsam mit unseren geschätzten Klienten und Team zu feiern. Wir freuen uns schon auf die nächsten Meilensteine, die wir gemeinsam erreichen werden“, so Stephanie Langer.