ManpowerGroup: Heidi Blaschek wird Geschäftsführerin

Management. Heidi Blaschek wird gewerberechtliche Geschäftsführerin bei ManPowerGroup. Sie bleibt gleichzeitig selbständig und WKÖ-Vorsitzende.

Die ManpowerGroup Österreich forciert Nachhaltigkeit und holt Heidi Blaschek als gewerberechtliche Geschäftsführerin an Bord, heißt es in einer Aussendung: Blaschek werde die ManpowerGroup in der Öffentlichkeit und auf relevanten Branchenveranstaltungen vertreten und als direkte Ansprechperson der Gewerbebehörde zur Verfügung stehen.

Die Aufgaben

Blaschek bleibe zusätzlich selbständige Unternehmerin: Sie übernehme zusätzlich zu ihren Tätigkeiten bei Die Job Schneider und als Bundesvorsitzende der Personaldienstleister in der WKÖ, die gewerberechtliche Geschäftsführung für die ManpowerGroup Österreich und deren Resort Public Relations.

ManpowerGroup veröffentlicht seit 2021 jährlich einen ESG-Report. „Mit Heidi Blaschek konnten wir eine Expertin mit umfangreichem Fachwissen in den Bereichen Personaldienstleistung, Digitalisierung, Transformationsprozesse und Innovation mit Fokus auf Nachhaltigkeit gewinnen“, so Raúl Grijalba, Managing Director ManpowerGroup Österreich.