Österreichs Nova Find macht deutsche Fundbüros digital

SaaS-Lösungen. Die Plattform Nova Find ist dank OZG-Zuschlag des Freistaats Sachsen künftig auch in Deutschland als digitales Fundbüro aktiv.

Der österreichische Anbieter Rubicon hat mit seiner Software-Lösung Nova Find die europaweite Ausschreibung des Freistaates Sachsen für die Digitalisierung von Fundbüros gewonnen. Nova Find werde bereits in mehr als 3.000 Fundbüros in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Liechtenstein, Luxemburg und der Schweiz eingesetzt und bringe ein entsprechend großes User:innen-Netzwerk mit.

Sachsen öffnet das Tor zu Deutschland

Durch den OZG-Zuschlag Sachsens werde das Tool ab sofort bundesweit als Software-as-a-Service-Lösung zur Nachnutzung angeboten. Der technische Betrieb sowie die Bereitstellung erfolge durch Rubicon. Die webbasierte Fundlösung Nova Find erfüllt laut den Angaben sämtliche Anforderungen eines modernen Fundwesens und übernehme den gesamten Vorgang zur Durchführung des ordnungsbehördlichen Verfahrens nach § 965 ff des deutschen BGB.

Herzstücke des digitalen Fundbüros sind eine Matching-Technologie sowie eine Online-Suche in allen teilnehmenden Datenbanken. So gleiche das System die Daten einer Fundsache automatisch mit Verlustmeldungen auf der gesamten Plattform ab und informiere die zuständigen Behörden. Die Online-Plattform biete „den Menschen in einer unangenehmen Situation rund um die Uhr schnelle und unkomplizierte Hilfe“, so Laura Thürauer, Leitung Marketing und Sales Lost & Found bei Rubicon.