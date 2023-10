Wiener Impact Investment Forum zum Thema Nachhaltigkeit

Wien. Beim 6. Wiener Impact Investment Forum von Advantage Family Office ging es unter anderem um nachhaltige Forstwirtschaft.

Rund 80 Family Offices, institutionelle Investoren und Unternehmer nahmen laut den Angaben am jüngsten 6. Wiener Impact Investment Forum von Advantage Family Office in Wien teil. Die Key-Notes behandelten die Themen „Impact Investments – The Central Aspects of Investing” und “Planting Trees is bad for Nature”. Raiffeisen und die Nixdorf Kapital AG agierten als Hauptpartner.

„Viele Investoren in Österreich stellen den Impact Ihrer Investitionen immer mehr in den Fokus, doch besteht dennoch mit Blick in deren Portfolien ein sehr großer Nachholbedarf“, so Veranstalterin Sabine Duchaczek, Gründerin und Geschäftsführerin von Advantage Family Office: „Wir wollen die Bedeutung des Themas für die Erhaltung des weltweiten Sozial- und Ökosystems unterstreichen und mehr Investoren für die Idee des Impact Investing begeistern, damit auch kommende Generationen nachhaltig davon profitieren. Denn soziale, ökologische und finanzielle Rendite schließen einander nicht aus.“

Mehrere Diskussionsrunden

Am ersten Tag diskutierten bei einer Diskussionsrunde Volker Weber (Nixdorf Kapital), Andreas Buchner (Maffei & Co.), Bernd Wendeln (Wega Invest), Johannes Weber (BMW Foundation) und Susanne Bregy (Phineo) über nachhaltiges Investieren.

Am zweiten Panel diskutierten Peter Jäderberg (Jäderberg Group), Willibald Ehrenhöfer (Forstbetrieb Franz Mayr-Melnhof-Saurau), Constantin Freiherr von Wendt (Salm-Salm & Partner), Wendelin von Gravenreuth (MEAG) und Robert Rubinstein (TBLI Group) über Trends und aktuelle Entwicklungen bei nachhaltiger Forstwirtschaft.

Die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, Raiffeisen Bank International und Raiffeisen Capital Management diskutierten am zweiten Konferenztag gemeinsam in einer Podiumsdiskussion zum Thema „Banks as climate saviours? Raiffeisen as a pioneer in offering sustainable investment products to support the ecological and social transformation in Austria and Eastern Europe.”

Neben den drei Diskussionsrunden fanden Unternehmenspräsentationen von HQ Capital, Mabewo, Finance in Motion, Green Growth Futura, Fair-Finance Impact, NextGen Life Sciences Impact Fonds, HEP Kapitalverwaltung, Arteria Technologies und Leon-Nanodrugs statt. Das nächste Wiener Impact Investment Forum ist für 20. und 21.11.2024 geplant.