Gurkerl.at und Knuspr: Mark Hübner wird Geschäftsführer

Online-Supermärkte. Mark Hübner übernimmt ab 1.11.2023 die Geschäftsführung beim Online-Supermarkt gurkerl.at und der deutschen Schwester Knuspr.

Lorenz Diederichs bleibt Mit-Geschäftsführer und Operations Director. Marketing Director Carolin Kracmer und Commercial Director Stephen Lüger üben ihre leitenden Rollen weiter aus und übergeben die bisherige Mit-Geschäftsführung, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens.

Aus der Zentrale

Hübner war bisher als Group Chief Commercial Officer der Rohlik Gruppe tätig, der Muttergesellschaft von gurkerl.at und Knuspr. In dieser Funktion war er länderübergreifend für den internationalen Einkauf, den Ausbau der Eigenmarken, die Sortiments- und Preisstrategie sowie das Advertising-Geschäft verantwortlich. Vor seinem Wechsel zur Rohlik Gruppe im März 2022 war Hübner knapp sieben Jahre lang bei Amazon für den Aufbau der Lieferservices für Lebensmittel in Deutschland zuständig, davon in den letzten drei Jahren als Country Manager für Deutschland.

Die Pläne

Gurkerl.at hat in Pandemie-Zeiten kräftig expandiert, stieß zuletzt aber auf Gegenwind. Hübner: “Vor uns stehen spannende Herausforderungen. In München werden wir bald die schwarze Null erreichen und mit diesem Rückenwind weiter in Deutschland expandieren. In Wien werden wir nach der Automatisierung des Warenlagers die Kapazitäten deutlich ausweiten, eine viel schnellere Lieferung anbieten und unsere Produktauswahl auf ein neues Niveau heben.”

Das Liefergebiet von gurkerl.at um Wien ist laut den Angaben im August um 17 Postleitzahl-Gebiete vergrößert worden. Knuspr hat vor kurzem seinen Lieferradius im Raum München um insgesamt 34 Postleitzahl-Gebiete erweitert. Ende September vollzog Knuspr die Übernahme von Bringmeister und beliefere Kunden in München seit 16. Oktober komplett über Knuspr.de. In der Hauptstadt Berlin werde die Marke Bringmeister noch bis zum Beginn des kommenden Jahres weitergeführt. In den kommenden Jahren will man in zehn weitere deutsche Städte expandieren, heißt es.