Noerr macht Heiko Wardenga zum Chief Information Officer

Wirtschaftskanzleien. Anwaltskanzlei Noerr ernennt Heiko Wardenga (52) zum neuen Chief Information Officer (CIO).

Die deutsche Wirtschaftskanzlei Noerr hat Heiko Wardenga zum neuen Chief Information Officer ernannt: Der Diplom-Betriebswirt mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik kommt zum 1. November 2023 und werde das IT-Team von Noerr von Berlin aus führen.

Nach acht Jahren als Leiter IT & Organisationsentwicklung bei gematik GmbH – Nationale Agentur für Digitale Medizin war Wardenga zuletzt als Chief Digital Officer für die LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG in Potsdam tätig, heißt es dazu.

Die Statements

„Wir freuen uns, dass wir mit Heiko Wardenga einen ausgewiesenen Experten für Digitalisierung, Organisationsentwicklung und Projektmanagement gewonnen haben“, so Kanzlei-Co-Sprecher Alexander Ritvay in einer Aussendung. „Heiko Wardenga verfügt über langjährige Führungserfahrung in verschiedenen Branchen, und er wird die digitale Transformation von Noerr weiter vorantreiben“, so Co-Sprecher Torsten Fett.