S Immo verkauft 161 Zinshaus-Wohnungen an Thalhof: Die Berater

Immobilien. Der Wiener „Adlerhof“ mit 161 Wohneinheiten wird von S Immo an Thalhof verkauft. EHL, BDO, Tiefenthaler Gnesda u.a. sind behiflich.

Im 7. Wiener Gemeindebezirk wurde nun die bisher größte Zinshaustransaktion Österreichs im Jahr 2023 abgeschlossen, heißt es in einer Aussendung von Immo-Beratungsunternehmen EHL: Der „Adlerhof“ in der Siebensterngasse 46 wurde von der börsennotierten S Immo AG an den Wiener Zinshausspezialisten Thalhof Immobilien verkauft.

Die Transaktion

Das Objekt mit 161 Wohn- und neun Gewerbeeinheiten auf einer Gesamtfläche von 11.410 m² ist laut den Angaben voll vermietet, befinde sich in ausgezeichnetem baulichem Zustand mit ausgebautem Dachgeschoß und könne durch seine Lage im Herzen des 7. Bezirks punkten. Ein „Durchhaus“ erstreckt sich von der Siebensterngasse bis zur Burggasse. Schulen, Shops, Gastronomie sowie der künftige U3/U5-Knoten Neubaugasse befindet sich in der Nähe. Käufer Thalhof Immobilien möchte den Adlerhof in den nächsten Jahren besonders unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien und der Verbesserung der urbanen Lebensqualität entwickeln, heißt es.

Die Transaktion wurde von der EHL Investment Consulting vermittelt. Unterstützt wurde Thalhof in der Abwicklung des Kaufs von Tiefenthaler Gnesda Rechtsanwälte und von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei BDO Austria.

S Immo investiert das Geld in Büros

Die Simmo habe mit dem Verkauf des Adlerhofs „einen weiteren Schritt in der strategischen Veräußerung unserer Wohnimmobilien abschließen können. Die gewonnene Liquidität werden wir zeitnah in Büro- sowie Gewerbeimmobilien reinvestieren“, so Herwig Teufelsdorfer, Mitglied des Vorstands der S Immo AG: „Die EHL hat die Transaktion professionell begleitet und einen guten Käufer für dieses tolle Objekt gefunden.“ Franz Pöltl, Geschäftsführer der EHL Investment Consulting: „Objekte dieser Qualität kommen nur sehr selten auf den Markt und stoßen auch in dieser herausfordernden Zeit auf rege Nachfrage seitens liquider Investoren.“