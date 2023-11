Flexibel in raueren Zeiten. Um Arbeitszeitflexibilisierung in der Industrie, die Gestaltung von Schichtmodellen, Gleitzeit & Co geht es online am 14.11.2023.

Die zweistündige Veranstaltung beschäftigt sich laut Veranstalter Linde Verlag mit Schichtmodellen als Standardarbeitszeitmodell in der Industrie, mit dem Thema Schichtmodell & 4-Tage-Woche, weiters Minderleistungsmodellen (Arbeitszeitverkürzung) u.a.

Die Vortragenden

So gehe es u.a. darum, wo Gleitzeit in Industriebetrieben sinnvoll eingesetzt werden kann, weiters um verschiedene Arbeitszeitmodelle und die Harmonisierungsmöglichkeiten von Zeitmodellen. Als Best Practice Beispiel wird Sandoz herangezogen. Die Vortragenden sind Anwältin Katharina Körber-Risak und Simone Kolbeck, People & Organisation Business Partner bei Sandoz.