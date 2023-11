Ein SPAC namens SMG sucht Tech-Kaufobjekt: Die Berater

Börsegänge. Hogan Lovells berät die Banken bei der Privatplatzierung und Zulassung der SMG Technology Acceleration SE als SPAC an der Frankfurter Börse.

Unter der Leitung des Frankfurter Partners Michael Schlitt hat das deutsch-luxemburgische Team von Hogan Lovells die ABN Amro Bank N.V. in ihrer Rolle als Sole Global Coordinator und die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG in ihrer Rolle als Joint Bookrunner bei der Privatplatzierung und Börsenzulassung der Aktien der SMG Technology Acceleration SE an der Frankfurter Wertpapierbörse beraten.

SPAC sucht nach Tech-Partner

Die SMG Technology Acceleration SE, eine luxemburgische Special Purpose Acquisition Company (SPAC), strebt laut den Angaben einen Zusammenschluss mit einem Unternehmen aus dem europäischen Technologiesektor an, wobei der Schwerpunkt auf additiver Fertigung/3D-Druck, Software as a Service (SaaS) und digitaler Infrastruktur/Blockchain-basierten Technologien liegt.

Eine Special Purpose Acquisition Company (SPAC) ist ein Unternehmen, das Kapital über einen eigenen Börsengang einsammelt, um es dann in ein anderes Unternehmen zu investieren, was dazu führt dass letzteres dadurch sozusagen indirekt selbst an die Börse geht. In den letzten Jahren waren SPACs sehr beliebt, die Begeisterung ist allerdings mittlerweile abgeflaut. Der Handel der Aktien von SMG wurde laut den Angaben am 31. Oktober 2023 an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen.

Das Beratungsteam

Im Hogan Lovells Team waren Prof. Michael Schlitt (Partner, Lead Partner), Mark Devlin (Counsel), Susanne Ries (Of Counsel), Simona Gradišek (Senior Business Lawyer), Christian Schröder (Senior Associate), Yağız Ersöz (Trainee) (alle Corporate und Capital Markets, Frankfurt), Alexander Koch (Partner), Emmanuel Lamaud (Counsel), Ariane Mehrshahi (Partner), Agnes Merz (Senior Associate), Kim Tang (Senior Associate), Gerard Neiens (Partner) und Jean-Philippe Monmousseau (Of Counsel) (Gesellschafts- und Finanzrecht, Luxemburg).