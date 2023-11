The Ardonagh Group übernimmt Assepro: Die Berater

Versicherungsbranche. The Ardonagh Group übernimmt den Versicherungsbroker Assepro AG inklusive Management und Österreich-Tochter. Latham & Watkins ist behilflich.

Der britische Versicherungsbroker The Ardonagh Group übernimmt mit Assepro den größten unabhängigen Versicherungsbroker für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in der Schweiz mit weiteren Niederlassungen in Österreich und in Liechtenstein, heißt es in einer Aussendung.

Das Kaufobjekt

Mit rund 300 Mitarbeitenden an 24 Standorten biete Assepro ein breites Spektrum an Dienstleistungen in den Bereichen Versicherungs-, Risiko-, Vorsorge- und Rechtsberatung. Assepro ist laut den Angaben der größte Versicherungsmakler für Ärzteversicherungen in Österreich. Das jährlich verwaltete Prämienvolumen liegt bei 1,2 Mrd. Schweizer Franken (1,245 Mrd. Euro).

In den letzten Jahren sei das Unternehmen durch eine Kombination aus organischem Wachstum und gezielten Fusionen und Übernahmen in der Schweiz und Österreich erheblich gewachsen und habe seit 2017 die Übernahme und Integration von über 20 Gesellschaften abgeschlossen. Mit der Akquisition von Assepro baue Ardonagh die Präsenz in Europa mit bestehenden Geschäftstätigkeiten in Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, den Niederlanden, Portugal, Spanien und Zypern weiter aus. CEO Jon Samuel Plotke soll Assepro weiterhin leiten, auch sein Managementteam bleibe an Bord. Die Assepro Österreich steht damit weiterhin unter der Leitung von Gerhard Ulmer.

David Ross, CEO von Ardonagh: „Die Integration von Assepro festigt unsere Position in Europa und legt den Grundstein für eine weitere Plattform in mehreren Regionen, die für unsere Wachstumspläne entscheidend sind.“ Durch die Übernahme komme ein engagiertes Führungsteam an Bord, das „zu bedeutenden Anteilseignern bei Ardonagh wird“, so Ross. Ardonagh werde die Finanzierung dieser Transaktion aus vorhandenen Ressourcen und Eigenkapital sicherstellen, was zu einer Gesamtbewertung von Ardonagh von mehr als 10,5 Milliarden US-Dollar führen werde.

Latham & Watkins berät Verkäufer

Bei der Transaktion hat Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins das europäische Private Equity-Unternehmen EMZ Partners (EMZ) und weitere Gesellschafter bei der Veräußerung ihrer Beteiligungen an Assepro beraten. Latham & Watkins berate EMZ und dessen Portfoliounternehmen regelmäßig bei Transaktionen – so auch beim Erwerb von fünf Gesellschaften der WEKA Group in der Schweiz und in Deutschland durch Aspire Education.

Latham & Watkins hat mit folgendem Team beraten: Burc Hesse (Partner), Stephan Hufnagel (Partner, beide Federführung), Corinna Freudenmacher, Philipp Gärtner, Maximilian Kuchernig (alle Associate, alle Corporate, München), Verena Seevers (Partner, Tax, Hamburg), Judith Jacop (Associate, Antitrust, Frankfurt) u.a.