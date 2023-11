GEMS Schindhelm eröffnet am Standort Ankara

Wirtschaftskanzleien. GEMS Schindhelm – Teil der SCWP Schindhelm-Allianz – hat ein neues Büro in der türkischen Hauptstadt Ankara eröffnet.

Der neue Standort wurde laut den Angaben am 1.10.2023 eröffnet. Die Leitung des neuen Büros in der türkischen Hauptstadt übernehmen GEMS Schindhelm Rechtsanwalt und Partner Gürkan Erdebil und Rechtsanwalt und Partner Emre Kurt, so die Kanzlei-Allianz in einer Aussendung.

Die Spezialisierungen

Die Schwerpunkte ihrer Tätigkeit liegen demnach in den Bereichen IP / IT, Gesellschaftsrecht / M&A, Prozessführung / Streitbeilegung, Wirtschaftsstrafrecht / Compliance, Immobilienrecht, Arbeitsrecht, Urheberrecht und unlauterer Wettbewerb sowie Luftfahrt- & Transportrecht.