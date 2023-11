Woolworth kehrt mit Ivana Jezidzic nach Österreich zurück

Diskonter. Nach einem Jahrzehnt kehrt Nonfood-Diskonter Woolworth nach Österreich zurück: Start ist in Eisenstadt, bis Ende 2024 soll es rund 30 neue Shops geben.

Nach mehr als einem Jahrzehnt kehrt Woolworth auf den österreichischen Markt zurück, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens: Ende November werde konkret das erste neue Kaufhaus in der burgenländischen Landeshauptstadt Eisenstadt eröffnet. Mehr als 30 Neueröffnungen sollen bis Ende 2024 in ganz Österreich folgen. Ziel sei es, das Angebot im Nonfood-Discount zu vergrößern und im ganzen Land erneut Fuß zu fassen.

Bis zur Insolvenz der alten Woolworth-Gesellschaft im Jahr 2009 war das Unternehmen bereits mit Standorten in Österreich vertreten. Nun soll das Filialnetz der heutigen Woolworth GmbH (ein deutsches Handelsunternehmen) hierzulande bis Ende 2024 auf mehr als 30 Standorte anwachsen.

Bis Ende dieses Jahres eröffnen demnach mindestens vier Kaufhäuser – in Eisenstadt (Burgenland), Mürzzuschlag und Kapfenberg (beide Steiermark) und Neunkirchen (Niederösterreich). 2024 erfolgen dann Neueröffnungen u.a. auch in den Bundes- und Landeshauptstädten Wien, Innsbruck und Klagenfurt, heißt es.

Expansion beim Nachbarn

In Deutschland sei man mit jährlich mehr als 100 neueröffneten Standorten bereits sehr erfolgreich, heißt es weiter: Das Filialnetz ist dadurch auf mittlerweile über 630 Kaufhäuser angewachsen. Im vergangenen Mai wurden drei Standorte in Polen eröffnet. Die Expansion soll nun in Österreich fortgesetzt werden.

Ende November eröffnet im burgenländischen Eisenstadt das erste neue Kaufhaus. Auf einer Verkaufsfläche von knapp 1.200 Quadratmetern werde die Kundschaft ein breites Sortiment aus mehr als 10.000 Artikeln vorfinden. Dazu zählen unter anderem Bekleidung für die ganze Familie, Haushalts- und Dekorationsartikel, Schuh- und Lederwaren, Kosmetik- und Drogerieartikel, Spiel- und Schreibwaren, Heimtextilien, Kurzwaren sowie ein kleines Angebot an Snacks und Erfrischungsgetränken.

Ausbau in den kleineren Städten

„Wir haben den Anspruch, Gutes zu günstigen Preisen anzubieten und dabei möglichst nah an unserer Kundschaft zu sein, um ihr kurze Einkaufswege zu ermöglichen“, so Ivana Jezidzic, Bereichsleiterin Vertrieb von Woolworth Österreich: „Wir haben uns daher bewusst dazu entschlossen, unsere erste Filiale in Österreich in einer mittelgroßen Stadt wie Eisenstadt zu eröffnen.“ Auch im Heimatmarkt Deutschland konzentriere sich Woolworth auf kleine und mittelgroße Städte. Ergänzend dazu siedelt sich das Unternehmen in größeren Innenstädten an.

„Die Österreicherinnen und Österreicher wissen genau, was ihnen gefällt und was sie suchen. Wir möchten ihnen künftig ein Angebot machen, das ihnen dabei hilft, ihr Zuhause zu verschönern“, so Jezidzic. Man spreche keine bestimmte Alters- oder Zielgruppe, sondern generell preisbewusste Menschen an.