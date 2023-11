RX Austria ernennt Ivo Sklenitzka zum neuen CEO

Wien. Ivo Sklenitzka ist der neue CEO von Messeveranstalter RX Austria, zu dem u.a. die Wiener Messen gehören. Er folgt auf Benedikt Binder-Krieglstein.

Benedikt Binder-Krieglstein verlässt RX Austria und wird unternehmerisch tätig, heißt es in einer Aussendung. „Nach acht Jahren habe ich mich entschlossen, RX zu verlassen, um meine unternehmerischen Pläne zu verwirklichen“, so Benedikt Binder-Krieglstein: „Ich möchte mich bei RX und meinem Team für das Vertrauen und die Unterstützung in den letzten acht Jahren bedanken, in denen es uns gelungen ist, Österreich erfolgreich als hochkarätigen Veranstaltungsort zu positionieren.“

In der Tageszeitung Kurier wird auch von Verkaufspläne seitens der Mutter RX Global berichtet, was das Österreich-Geschäft betreffe, da sich das Event-Business nach Corona nicht so stark erholt habe wie erhofft.

Die Werdegänge

Benedikt Binder-Krieglstein war seit 2017 CEO von RX Austria. Im November 2020 wurde er CEO der deutschen Tochtergesellschaft und fusionierte beide Geschäftseinheiten zu RX Austria & Germany. Im Jahr 2021 wurde er Mitglied des Global Executive Leadership Teams von RX.

Ivo Sklenitzka trat 2007 in den RELX-Konzern ein, zu dem auch RX gehört. Seit April 2022 war er CFO von RX Austria & Germany. Zu RX Austria gehören RX Salzburg, RX Wien, das Messe Wien Exhibition & Congress Center und der Messebauer Standout.